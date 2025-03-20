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預算凍結主計總處人力調查難產 恐波及最低工資審議

中央社／ 台北20日電

立法院刪減預算，主計總處也受波及。主計總處表示，受預算凍結影響，每年發布一次的人力運用調查可能延後辦理或停辦，而此調查內容涵蓋最低工資審議委員會的參考資料，主計總處將努力爭取預算，希望各項統計如常運作。

主計總處每年均會進行「人力運用調查」，據此了解國內勞動力運用、移轉及就業、失業狀況等短期變動情勢，也會提供國內非典型工作狀況、非勞動力就業意願等資料。

不過主計總處近日公告，受預算凍結影響，原訂114年5月辦理的「人力運用調查」將視預算解凍情形，延後辦理或停辦。

主計總處表示，勞動部最低工資審議會舉行前，幕僚單位會準備背景資料，包含薪資變動、國內生產毛額（GDP）、消費者物價上漲率（CPI）等，而人力運用調查中，有受訪者主要工作制度若為時薪，1小時為多少的問項，此為最低時薪的參考資料。

換言之，雖然人力運用調查的內容，不會直接影響最低工資審議結果，但可能是參考依據之一。

主計總處表示，主計總處各項調查都需要調查費用，預算凍結將導致業務執行困難，目前會努力維持按月發布的經濟數據，但若難以爭取預算，只能從一年一度、發布頻率較低的統計開始調整。

勞動部

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