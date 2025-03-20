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楊金龍：若漲電價CPI上修至2.04% 央行沒有寬鬆條件

中央社／ 台北20日電
若水電價、台鐵票價上漲，消費者物價上漲率（CPI）可能因此上修至2.04%。圖／聯合報系資料照
若水電價、台鐵票價上漲，消費者物價上漲率（CPI）可能因此上修至2.04%。圖／聯合報系資料照

中央銀行今天舉行第1季理監事會，決議利率連4凍，下修今年經濟成長率至3.05%，若水電價、台鐵票價上漲，消費者物價上漲率（CPI）可能因此上修至2.04%；央行總裁楊金龍表示，利率決策最關注的還是通膨，「我們沒有寬鬆的條件」。

經濟展望方面，央行今天下修2025年經濟成長率至3.05%，低於去年12月的預測值3.13%，物價方面，央行估今年CPI上漲1.89%，與前次預測值相同。

不過央行表示，假設電價、台鐵票價及台水售價於今年4月起調漲，其中電價以漲幅8%的情境估算，合計對今年通膨率直接影響約0.15個百分點，推升至2.04%。

楊金龍表示，國內外機構評估均認為，川普2.0將使經濟放緩，通膨上升，美國聯準會這次會議也是調降經濟成長率，調升物價水準；央行也和美國聯準會持同樣看法，認為必須注意這個不確定性，特別是物價部分。

楊金龍說，對央行而言，通膨是第一優先關注項目，就算經濟成長，但只要通膨上升，央行也會憂慮，從此角度來看，「我們沒有寬鬆的條件」。

楊金龍進一步指出，台灣通膨於2%附近，實際產出與潛在經濟成長率幾乎差不多，缺口不大，加上現在接近充分就業，綜合這些經濟數據，央行認為當前利率水準是合適的。

至於美國總統川普至今祭出的關稅政策，例如課徵鋼鋁關稅25%，楊金龍認為，目前為止對台灣影響有限，但川普後續的對等關稅政策尚未出爐，讓前景充滿不確定性，導致通膨可能升溫，高於2%，央行將每季審慎評估。

央行 美國聯準會 通膨

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