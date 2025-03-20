出席美國商會謝年飯 賴清德：後續會有更多產業東拓

台灣美國商會20日晚上舉行謝年飯，賴總統蒞臨晚宴致詞指出，這幾年來，美國已成為台灣最大投資對象。去年，台灣對美國的直接及間接投資，占整體對外投資比重四成以上。四年前，台積電（2330）到亞利桑那州投資，創下當時規模最大的外國在美直接投資案，這個月，台積電宣布對美國擴大投資，再次刷新紀錄，代表著台美互惠共榮的持續發展。賴總統還提到，後續會有更多產業「東拓」，進行全球布局。

賴總統今晚出席台灣美國商會謝年飯，這也是賴總統上任以來首度蒞臨謝年飯致詞，美國在台協會處長谷立言、阿拉斯加州州長Michael James Dunleavy一起出席。此外，重要財經內閣首長，包括：經濟部長郭智輝、財政部長莊翠雲、國發會主委劉鏡清等人也都現身晚宴。

談及台美當前正熱的台積電擴大赴美投資議題，谷立言則做了一個非常接地氣的妙喻，他說「鼎泰豐在美國開分店，不會讓永康街排隊時間縮短」。

賴總統還提及，不只有台積電，環球晶也在德州設立全美最大的12吋矽晶圓廠，後續會有更多產業跟進，展現台灣產業自信跨過太平洋、「東拓」美洲大陸的全球布局。

賴總統並指出，美國要推動本土製造業再工業化、以及鞏固高科技領導地位，成為世界AI中心，台灣就是美國不可或缺的夥伴。美國在晶片設計領域具有領先地位，台灣則在半導體製造領域，扮演供應鏈當中不可或缺的關鍵角色。

賴總統也表示，台灣準備擴大對美國的採購，無論是工業產品、農產品或天然氣。今天很高興阿拉斯加鄧利維州長專程來到台灣，阿拉斯加的天然氣品質很好，運輸到台灣的距離也近，因此，台灣很有興趣採購阿拉斯加的天然氣，這不但符合我們的需求考量，也符合我們的能源安全。

賴總統強調，為因應地緣政治變化，以及迎接智慧化時代來臨，台灣會堅定推動「五大信賴產業」：半導體、人工智慧、軍工、次世代通訊、安控，帶動下一階段的經濟發展，投資台灣正是時候。政府會持續整合國內相關部會、接軌國際標準，創造更友善的投資環境。我也相信，台美企業可以運用各自在高科技領域的優勢，相互投資，為雙方產業創新及發展，挹注強勁的動能。