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楊金龍：房市正軟著陸 但不動產貸款集中度37%仍太高

中央社／ 台北20日電
台北房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
台北房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影

中央銀行今天召開第1季理監事會，決議利率連4凍，房市管制也按兵不動。不過央行總裁楊金龍表示，央行不會高高舉起，輕輕放下，雖然房市正在軟著陸，不動產貸款集中度已經降到今年2月的37.1%，「我們認為還是太高」，但降至多少才算適當水位，楊金龍坦言內部還在評估。

央行去年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主控管未來1年（2024年第4季至2025年第4季）不動產貸款總量，並於去年9月第7度調整選擇性信用管制措施。

房市管制實施以來，央行認為成效逐漸顯現，房市交易量明顯減少，房價漲勢趨緩，看漲房價預期心理也下降；而央行關注的指標，近月全體銀行購置住宅貸款與建築貸款年增率均減緩，不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）也降至今年2月底的37.1%。

楊金龍強調，央行對房市的態度，一直以來都是希望軟著陸，而非硬著陸，導致像美國次貸風暴、日本泡沫破滅引發失落30年，以及中國如今面臨的房市問題。

值得注意的是，楊金龍會中明確指出，房市趨勢扭轉向下，但不動產放款集中度還是太高。

媒體詢問，央行對於不動產放款集中度有無目標值，楊金龍表示，不能用絕對數據來看，時空背景不同，房價水準也不同，因為房價高的結果，「（集中度）不太可能掉到35%、34%」。

楊金龍解釋，台灣的不動產放款集中度一路爬升，從以前的34%、35%，近年突破37%，但解讀此數字要注意到，房價高的時候，貸款金額也會高，連帶影響集中度數字走揚，因此即使房市有降溫，集中度也會比之前高；過去或許合理水準是35%，現在必須提高到36%，不過適當比率到底是多少，央行內部還在評估。

至於近期是否會加碼房市管制，楊金龍說，限貸成數「我覺得現在可以了」，利率也算高了，除非房市管制還壓不下來，就會再思考要用什麼方法。

央行 房市 楊金龍

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