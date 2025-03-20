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央行未加碼打房 專家：房市仍有一定顛簸

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影

央行20日舉行理監事會議決議，不升息、不升準，且未再提出新一波信用管制措施。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，去年9月央行第七波信用管制措施效果顯著，且餘波尚在，全台房市已陷入急凍，因此此次央行再次按兵不動，讓產業有喘息空間，以免房地產市場「硬著陸」傷及總體經濟。

徐佳馨指出，自2020年以來，央行已祭出共七次不動產選擇性信用管制，致使去年下半年起市場全面趨冷，交易量亦反應出打房效果相當顯著，全台投資買盤消散，回歸剛性自用市場，雖然都會區預售價格仍相對穩固，增幅已明顯受限，加上房貸利率已與市場利率脫鉤，同時又透過金檢深入調控，央行短期內暫不出招也在意料範圍，在目前全球政經局勢前景不明，過於孤注一擲恐殃及總體經濟。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，央行前幾波打房難以抑制疫情後房市多頭，直至去年9月底下達重手，推出各界直指為「最嚴打房」，令全台房市熱度急速下降。惟整體市場受多次信用管制措施打壓，市場信心不足，買賣雙方對價格仍有顯著落差，因此今年量縮格局底定，甚至全台買賣移轉棟數恐面臨保衛30萬大關的困境，價格則因長期交易量冷縮，在部分蛋白區域或將率先出現鬆動，蛋黃區維持平盤已是萬幸，整體市場將維持「量縮價穩」格局。

賴志昶補充，此次央行按兵不動，除與近期美國新任總統川普上任、台灣恐面臨關稅壁壘等經濟因素有關外，台灣內部因電價調漲帶來通膨的預期效應不明也是原因之一，畢竟不動產市場已被打入谷底，應非其主要考量因素，對央行而言，穩定經濟更為重要；不過，雖說央行大發慈悲讓房市喘息調節，惟此次也未對房市管控政策鬆手，以此方向來看，已顯著冷淡的房地產市場，仍在央行的「留校察看」名單中，短期難以指望，今年對相關業者而言，恐怕不容易樂觀。

住展雜誌企研室總監陳炳辰則分析，值得注意的是，如今預售市場愈來愈多個案亮點表現，包括台北市內湖區，新北市三重區、新莊區與中永和等地帶，需要觀察是否出於市場逐步適應房市現況，若是報復性回溫，加上房價持續沒有下修，就可能會造成央行又要動起來。

陳炳辰認為，由於股市獲利轉房市的情況，今年較難重演，如果房市只是不再下探或是緩回溫，央行倒也不見得一見黑影就開槍，以央行先前預期觀察房價至年中，要真有動作應是來到下半年，但要留心就算不是針對房市，其他經濟狀況致使央行得有利率或相關措施的調整，亦可能再干擾房貸難度與購屋信心，整體房市來說還是有一定顛簸。

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