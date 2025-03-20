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中油將採購阿拉斯加液化天然氣 促進台美能源合作

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
中油今（20）日簽署阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書(由左至右為：Glenfarne公司執行副總經理 Mr. Adam Prestidge、美國阿拉斯加州州長Mr. Mike Dunleavy、阿拉斯加天然氣發展公司總經理Mr. Frank Richards、台灣中油公司總經理張敏、經濟部部長郭智輝、台灣中油公司董事長方振仁)。照片／中油提供
中油今（20）日簽署阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書(由左至右為：Glenfarne公司執行副總經理 Mr. Adam Prestidge、美國阿拉斯加州州長Mr. Mike Dunleavy、阿拉斯加天然氣發展公司總經理Mr. Frank Richards、台灣中油公司總經理張敏、經濟部部長郭智輝、台灣中油公司董事長方振仁)。照片／中油提供

我國為確保台灣天然氣供應穩定及促進台美能源合作，中油今（20） 日在台北中油大樓簽署「阿拉斯加液化天然氣（LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」，依據協議，中油將採購LNG，並爭取上游投資參與權，以掌握國家未來穩定氣源。

該意向書由中油總經理張敏及Alaska Gasline Development Corporation（AGDC）總經理Frank Richards代表簽署，並由兼程來訪的阿拉斯加州州長Mike Dunleavy及經濟部部長郭智輝共同見證。

阿拉斯加液化天然氣(Alaska LNG)計畫為美國阿拉斯加州政府公營公司AGDC與主要開發商Glenfarne Group, LLC (Glenfarne)合作積極推動的液化天然氣出口專案，該計畫未來將成為美國 LNG 出口設施中距離台灣最近的 LNG 供應來源，無需通過巴拿馬運河，可有效縮短航運時間，降低航程風險，提升台灣天然氣供應的可靠性。

AGDC已與Glenfarne完成計畫開發協議，將共同開發Alaska LNG計畫。

Glenfarne為一家能源和基礎設施資產公司，專注於開發擁有營運及產業管理，業務遍及美洲市場，擁有近 50 個可再生能源電網天然氣和LNG出口計畫，共分布於九個國家。

經濟部表示，這次雙方簽署意向書，不僅深化台美能源夥伴關係，亦為台灣能源供應多元化奠定良好基石。雙方在簽署意向書後，會儘速展開採購與投資細節的協商，達成互利雙贏的合作目標。

中油 天然氣 阿拉斯加

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