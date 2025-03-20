海關：對美出口前30大貨品 積體電路等工業產品為主

美國對等關稅可能對台灣的影響備受矚目，財政部長莊翠雲今天表示，美方具體實施內容尚不明確，但台灣行政部門持續密切關注相關政策，針對可能情形研擬方案，財政部亦會盤點從美國進口、或台灣出口到美國的主要貨品數據。

據海關統計，台灣民國113年對美出口前30大貨品，合計出口值新台幣2兆5887億元，占對美總出口額3兆5741億元的72.4%；前30大貨品主要是工業產品，包含積體電路、固態非揮發性儲存裝置、鋼鐵螺絲帽、鋼鐵製品等。

莊翠雲今天率所屬機關首長以及國營事業董事長、總經理（含各轉投資事業機構公股代表的董、監事），列席立法院財委會進行業務報告並備質詢。

國民黨立委林德福、民進黨立委郭國文關心，針對美國總統川普祭出高關稅等政策，台灣如何因應。國民黨立委葉元之質詢時則提到，媒體報導，美國總統川普政府將特別關注對美國徵收高關稅且貿易量大的前15%國家，且將這些國家稱為「骯髒15國」（thedirty 15），且外媒指出台灣也在名單之內。

莊翠雲指出，川普對等關稅等措施的具體實施內容，現階段尚不明確，但台灣行政部門絕不鬆懈，會持續密切關注相關政策，針對可能情形研擬方案，財政部內部也會去盤點有關從美國進口、或台灣出口到美國的主要貨品數據，以及這些貨品關稅稅率情形。

針對立委多次關心確切因應方案為何，關務署官員補充說明，目前具體策略尚在政府跨部會研商盤點，海關會分析統計資料，配合經貿主管機關因應。

根據海關盤點，台灣113年從美國進口的前30大貨品，合計進口值新台幣8089億元，占自美總進口額1兆4857億元的54.4%；其中有21項進口關稅稅率為0%，其餘9項介於5%至30%，項目包含電動車、診斷或實驗用試劑、硬粒小麥、化學品、肉類等。

此外，台灣113年對美出口前30大貨品，合計出口值新台幣2兆5887億元，占對美總出口額3兆5741億元的72.4%；前30大貨品主要是工業產品，包含其他自動資料處理機單元、儲存單元等、機器零附件、積體電路、交換器及路由器、印刷電路、固態非揮發性儲存裝置、鋼鐵螺絲帽、鋼鐵製品等。