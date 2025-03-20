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金檢取代信用管制 央行對銀行下2指令落實利率差異化

中央社／ 台北20日電

中央銀行今天舉行第1季理監事會，利率連4凍，房市管制停看聽，符合先前「以金檢取代信用管制」的說法。不過央行給予2項明確指令，要求銀行配合落實貸款利率定價差異化機制，並引導信用資源至不動產以外的實質產業。

央行表示，為了審慎因應美國經貿政策等不確定因素帶來影響，理事會認為此次維持政策利率不變，將有助維繫整體經濟金融穩健發展。

至於外界關注的房市管制，央行指出，已經看到房市交易量明顯減少，房價漲勢減緩，看漲房價預期心理下降，且銀行信用資源優先提供無自用住宅者，認為選擇性信用管制已見成效。

雖然房市管制沒有再出手，央行表示，將持續積極檢視銀行自主控管不動產貸款總量情形，督促落實自訂的具體改善計畫。

去年房市火熱，央行去年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主控管未來一年（去年第4季至今年第4季）的不動產貸款總量，提供銀行彈性，按季逐漸改善不動產集中度，央行也按季檢視改善情形。

央行表示，去年第4季，多數銀行均達成改善計畫的自訂控管目標，僅少數銀行未達標，央行除了要求說明原因及改善方案，也明確給予2指令，要求銀行配合落實貸款利率定價差異化機制，以及引導信用資源至不動產以外的實質產業。

貸款利率定價差異化方面，央行說明，針對受管制的第1、2、3戶以上購屋貸款借款人，利率定價應差異化，以避免投資或投機炒作房市。

至於銀行未達自訂目標的原因，根據央行報告，多數季節性因素，如年底大型企業因應財報結算而減少借款，影響集中度的分母項「其他放款餘額」低於目標值，另外，年底交屋旺季也有影響。央行表示，銀行多已承諾將增加不動產貸款以外其他放款，並監控不動產貸款的撥款及還款情形。

央行 房市

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