第八波打房沒來 信義房屋：央行盯上銀行這項業務了

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，在央行去年8月要求銀行自主管理不動產放款與第七波選擇性信用管制後，等於直接關緊房貸水龍頭，房市已經出現預售市場大幅衰退與二手交易降溫，民眾對於未來房價預期也從極度樂觀轉為保守，因此有鑑於房市已經交易降溫回歸理性，讓20日央行並未再推第八波的選擇性管制措施。

雖然央行沒再出重手，不過曾敬德指出，央行已經指出未來金檢方向，包括「銀行辦理購屋貸款與房屋抵押貸款轉增貸之周轉金貸款」列為檢查重點。

曾敬德分析，央行已經開始關切周轉金的資金流向，未來必要時會去辦理跨行資金流向之檢查，「避免借款人利用銀行搬家」的違規行為。

目前央行針對購屋貸款與房屋抵押貸款轉增貸之周轉金貸款列為檢查重點，包括第一相關貸款資金是否流向購置其他不動產，合計貸款成數有無超過法定上限；第二是否利用貸款資金清償原有購屋貸款，俾新購房屋免受第2戶購屋貸款條件限制。

第三有無重新鑑價提高貸款金額或延長寬限期，違反本行規定；第四必要時辦理跨行資金流向之檢查，避免借款人利用銀行不易跨行追查而規避本行規定。