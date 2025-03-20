聯準會再放鴿 富蘭克林投顧看好複合債、非投債

聯準會19日再放鴿，如預期維持利率不變，仍預估年底前將降息2碼，但4月起放緩縮表速度。富蘭克林證券投顧表示，投資人可透過廣納非投資級債、投資級公司債和公債的複合債，分散下檔風險，亦可趁非投資級債市隨股市拉回，伺機低接。

聯準會19日如預期維持利率於4.25%~4.5%不變，聲明稿中對經濟前景擔憂加重、下修2025~2027年經濟成長率至1.7%~1.8%(原估2.1%~1.9%)；2025年核心通膨被上修至2.8%(原估2.5%)，主席鮑爾表示關稅對通膨的影響應屬暫時性。官員們仍預估年底前將降息2碼，且將自4月起放緩縮表速度，整體解讀偏鴿派，主要債市漲勢回應，美國十年期公債殖利率下滑4個基本點至4.24%。

富蘭克林證券投顧表示，美國總統川普關稅政策不確定性，造成聯準會決策的難度，然而若參考2018~2019年美中貿易戰經驗，美國製造業及投資活動受創，聯準會於2019年7月底開始採取預防性降息，成功避免經濟衰退。而今若相同情境再度上演，聯準會已有比當時高的利率空間可以再降息救市，為債市撐起升機。值此政策不確定時期，建議採取廣納非投資級債、投資級公司債和公債的精選收益複合債策略，以分散方式防禦下檔風險，亦可趁非投資級債市隨股市拉回的時機，伺機低接以分享更高殖利率機會。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，川普重返白宮後，市場焦點先放在關稅政策和政府效率部(DOGE)做法引發的擔憂，繼而造成消費者和企業信心下滑。然而，川普的減稅和放鬆監管乃其重大政見，未來隨著親商政策落實，可望提振市場信心並延續經濟成長。再者，考量關稅將推升通膨、且政府龐大財政赤字壓力仍存，長天期公債殖利率恐還有上揚空間，此時宜以中短天期的高品質債為配置重點。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，儘管聯準會暫停降息以及關稅政策不確定性風險高，仍看好美國公司債市機會。因為美國經濟衰退風險仍低、企業違約率可望持續低於長期平均，投資人對收益型資產的需求仍強烈。然因未來隨著更多政策明朗化後，市場表現分化的程度會擴大，需要有主動管理的專業團隊嚴選持債、管控風險並爭取收益機會。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金為複合債券型基金，截至2月底持債到期殖利率為6.01%，平均4.97年到期，投組以高品質債為多，並分散配置於美國公債、投資級公司債和非投資級公司債，可為投資人一站購足主要收益資產的核心選擇。

富蘭克林坦伯頓公司債基金截至2月底持債到期殖利率為7.06%，平均3.54年到期。基金加碼金融、能源與工業等循環性產業，看好具產業領導地位和財務狀況佳的公司債，準備迎接川普親商政策落地的行情。