央行理監事會／利率與房市政策不變 楊金龍：Mr.surprise可以除名了

中央銀行總裁楊金龍20日指出，央行理事會今天一致同意維持政策利率不變，且維持現行房市管制措施，他並自嘲說，「Mr.surprise可以除名了！」而央行今天做出這樣決策，具體理由有三。

第一，今年CPI尚屬可控，假設台鐵、電價與台水價格都在4月調漲，估計對今年通膨率直接影響約0.15個百分點。換言之，今年通膨預估值將上升至2.04%。

他並強調，事實上，台電調漲電價會比較早實施，台鐵已報行政院但還沒決定，台水甚至還沒報給行政院，以此來看，這三樣不可能都在4月調整，且台鐵就算漲價，因有TPASS，可降低對通膨的影響。

第二，今年經濟成長較去年降溫，央行會考慮美國經貿政策影響等不確定性，美國聯準會、日本央行同樣做出利率不變決策，主要也是為了防範川普2.0的不確定性。

第三，央行已七度調整選擇性信用管制措施，實施以來，不動產貸款成數下降、利率上升，房市正進行修正，值得密切注意。

楊金龍表示，央行先前已六度升息，目前重貼現率為2%，央行並已四度調升存準率、七度調整選擇性信用管制措施，並請銀行自主控管未來一年不動產貸款總量，實施以來，受限不動產貸款成數下降、利率上升。

楊金龍說，「房市正進行修正、民眾預期心理已經開始反轉了」，並反映在房市相關統計數字上， 例如，去年第4季起房價漲幅減緩、國泰與信義房價指數的季增率也同步收斂。