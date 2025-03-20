第八波打房政策沒來…中信房屋：房市警報未解除 兩大隱憂還在

央行20日下午舉行理監事會議，利率並無調整，也未再進一步加碼第八波房市管制，不過中信房屋研展室副理莊思敏認為，雖然央行如外界預期沒有推出第八波打房政策，但房市還無法稍微鬆一口氣，主要有兩大原因，第一央行持續強化金檢的情況下，銀行的房貸額度仍很緊繃，第二國際市場有美國總統川普的關稅戰正進行中，將持續影響國際政經局勢，因此短期內房市想要看到明顯回溫，恐怕不太容易。

莊思敏表示，自去年下半年央行祭出史上最嚴第七波打炒房和銀行房貸限額以來，房市交易量反轉直下，部分區域的房價指標也開始出現下修趨勢，明顯看出市場買氣已經大幅萎縮。央行打炒房的目的，主要是希望引導房市回歸理性，而不是要把不動產市場打入谷底。

她強調，從目前的情況來看，信用管制的效果已經逐漸顯現，暫時的確沒有推出第八波管制的必要。因此，這次央行選擇按兵不動，也是符合業界預期的。

不過，莊思敏表示，雖然央行這次沒有推出第八波房市管制，但以現在的經濟環境來看，房市仍然面臨兩大風險。第一個風險就是從去年延續到現在的「貸款難」問題，這次央行在會議中也有提到「將持續關注銀行信用資源集中不動產貸款情形」，近來央行不斷強化金檢，民眾的貸款難度、房貸利率也變得越來越高，由於大部分民眾買房還是得靠房貸，一旦申貸門檻抬高，就等於從源頭限制了房貸資金的流動，在這樣的情況下，房市表現自然難見起色。

另一方面，美國總統川普關稅戰持續出招，給國際政經局勢增加了很多不確定因素，這種不穩定的氛圍，也讓部分購屋民眾的信心開始動搖。此外，若貿易戰推升全球通膨壓力，各國央行可能被迫升息，台灣央行亦難以置身事外，屆時不僅房貸利率增加，購屋負擔將加重，市場觀望情緒也可能進一步升高，使原本已趨冷的房市雪上加霜。

對於有購屋計畫的民眾，莊思敏建議，應謹慎評估財務狀況，維持良好的信用紀錄，盡量多準備一些自備款。另外，買房時也要以自住需求為主，優先考慮生活機能完善、產業發展成熟、人口穩定的精華地段，這些區域抗跌性強，保值效果也更好。