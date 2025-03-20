央行不升息、不推第八波信用管制 房市暫時喘口氣

央行理監事會議今天舉行，決議利率連四凍，也沒有推出第八波的房市信用管制。專家表示，國內房市仍受第七波信用管制影響，央行按兵不動是給產業喘息空間，避免房市硬著陸，加上各大行庫放款緊縮，內控以價制量，即便央行未升息，五大行庫新承做房貸利率，也已來到近16年新高。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，川普重返白宮後，主打美國優先的保護主義，大舉調高多國關稅，打亂許多國內外大廠的建廠投資規劃，且施政變動性高，為全球貿易增加不穩定性，因此央行利率政策更應謹慎以對。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，自2020年以來，央行已祭出共七次不動產選擇性信用管制，致使去年下半年起市場全面趨冷，交易量也反應出打房效果相當顯著，全台投資買盤消散，回歸剛性自用市場，雖然都會區預售價格仍相對穩固，增幅已明顯受限，加上房貸利率已與市場利率脫鉤，同時又透過金檢深入調控，央行短期內暫不出招也在意料範圍，目前全球政經局勢前景不明，過於孤注一擲恐殃及總體經濟。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，政府除了打炒房信用管制，也對金融行庫進行業務檢查，督促銀行落實政策，行庫面對金檢若有缺失，不僅需檢討改善，也有遭到實際裁罰的案例，因此金檢的威力並不亞於信用管制。