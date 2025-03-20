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優於預期！今年前2月接單964.2億美元 年增11.9%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部20日發布2月外銷訂單金額為494.5億美元，年增31.1%，合計1-2月接單金額964.2億美元，創下歷年同期次高，年增11.9%，表現皆優於預期。

經濟部統計處長黃于玲表示，今年前2月接單表現優於預期，主要是資訊通信產品、電子產品兩項貨品接單優於預期，有三大原因，一是AI需求強勁；二是2月分有新品手機上市效應、以及三是中國大陸以舊換新帶動消費品相關訂單所致。

儘管在全球貿易政策變動中，經濟部統計處預期，3月接單金額達520億至540億美元，年增逾一成；今年第1季接單1,484億至1,504億美元，有望創歷年同期次高紀錄，年增逾一成。

經濟部

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