立委要求徹查四接環評土污數據 台電：無任何隱匿

四接環評土污數據惹議，民眾黨立委陳昭姿要求經濟部徹查。台電澄清，土污法與環評法屬於不同法規，台電依規定平行辦理，對於環評要求的土壤調查，台電也已完成並於環評報告敘明，規劃設計階段亦依土污法程序辦理，無任何隱匿。

台電四接場址土壤污染數據引發立委及公民團體關注。民眾黨立委陳昭姿今天指出，環境部面對四接場址隱匿土污數據，竟不停下環評審查程序，仍讓四接闖關，要求經濟部應啟動行政調查並徹查台電造假情形。

台電澄清，土污法與環評法屬於不同法規，台電依規定平行辦理。環評要求的土壤調查，已於指定區域完成相關檢測作業，調查結果皆依規定辦理並於環評報告敘明，規劃設計階段亦依土污法程序辦理。

台電指出，由於環評調查與自主調查位置、時間及目的均不同，不宜混為一談，對於自主調查中部分點位出現超標，台電將依土污法程序辦理整治作業，無任何隱匿，否則台電無需分階段進行廠區內各區塊的自主調查。

台電表示，現有協和燃油電廠成立近半世紀，因燃料性質產生局部場域受油品污染，台電持續進行土壤污染相關調查整治，2017年8月基隆市環保局進廠調查發現日用重油槽土壤樣品TPH（總石油碳氫化合物）超過管制標準，經協和電廠完成整治，環保局2019年6月進廠複驗確認符合標準，已於2019年7月解除列管。

台電強調，協和更新改建計畫已在今年2月26日通過環評大會審查，台電將按照環評審查會議決議增加土壤及地下水的監測點位、項目及頻率，後續也將依照土污法及配合基隆市政府和相關主管機關調查進行土污整治，並於整治完成後，辦理新燃氣機組的興建工程，努力早日實現以氣換油將電廠更新，提升基隆區域環境與供電品質。