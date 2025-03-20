房市喘口氣！央行利率連四凍、未祭第八波信用管制

央行今舉行理監事會議，會後決議利率連四凍，也沒有第八波的房市信用管制，房仲業表示，近期因買氣清淡而愁眉苦臉的房地產業，稍微能鬆開緊鎖的眉頭。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，川普重返白宮後，主打美國優先的保護主義，大舉調高多國關稅，打亂許多國內外大廠的建廠投資規劃；且川普施政變動性高，為全球貿易增加不穩定性，因此央行利率政策更應謹慎以對。

加上現今國內房市放款緊縮，各大行庫內控「以價制量」，即便央行未升息，五大行庫新承作房貸利率，也已來到近16年新高，淡化了調整利率的必要性，因此本次決議利率凍漲，符合外界預期。

周鶴鳴指出，央行房市政策上也延續去年Q4的態度，僅維持第七波信用管制，未祭出第八波調控。主要是目前住宅貸款餘額增速已趨緩，連新青安的熱度都較高峰期腰斬，代表央行降低不動產放款集中度、導引房市軟著陸的政策目標已見成效，因此後續應會在既有政策上強化金檢，藉由要求第一線的行庫自我約束，取代更激進的管制規範。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，財金部會除了打炒房信用管制，也對金融行庫進行業務檢查，督促銀行落實政策。行庫面對金檢若有缺失，不僅需檢討改善，也有遭到實際裁罰的案例，因此金檢的威力並不亞於信用管制。

近期財金部會針對新青安身分查核、豪宅鑑價及建商限期開工等措施，都持續緊盯。新青安違規戶若被揪出後，因貸款年期縮短、利率提高，每月還款金額增加，部分負擔能力有限的屋主，不排除急售出脫。

另近期部分公股行庫雨天收傘，鑑價及放款都更保守，消費者若難以取得足額貸款，將下修購屋總價保留應對彈性，使市場進一步中低總價物件靠攏。

在建商購地貸款方面，官方也要求行庫追蹤有無遵循18個月內開工規範，否則將收回貸款、拉高利率，由於當前市場買氣冷淡，業者開工推案的風險較高，因此資金靈活度較低的建商，恐暫緩購地推案，在部分業者減量經營的調節下，後續市場供給量將從高峰回落。