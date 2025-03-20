因應美經貿政策 央行宣布續凍息、未再推第八波管制

為審慎因應美國經貿政策不確定因素帶來影響，中央銀行20日2025年3月理監事會議結果，理事會一致同意，政策利率連凍、維持2％不變，下修2025年經濟成長率至3.05％、下修0.08個百分點。同時，央行並未再祭出新一波信用管制措施，改以四招持續關切房地產執行成效。

四招包括：第一，按季審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案，持續關注銀行信用資源集中不動產貸款情形；第二，配合辦理專案金檢，促使銀行積極落實央行規範；第三，檢視央行選擇性信用管制措施執行成效；第四，密切關注房地產政策對房市可能影響，適時調整措施，促進金融穩定以及健全銀行業務。

央行指出，理事會一致同意維持政策利率不變，原因有二。

第一，通膨緩降，料今年國內通膨將緩步回降至2％左右，核心CPI年增率將可連續兩年回降、並低於2％。

央行指出，今年最低工資以及軍公教薪資調高、碳費開徵，服務類價格僵固性仍高，漲幅將維持緩降走勢，惟國際機構預期國際油價趨跌，央行預測今年CPI以及核心CPI年增率分別為1.89％以及1.79％，分別將低於上年的2.18％以及1.88％。

但考量未來台鐵票價以及水電等公用事業類率調漲影響，央行對今年CPI年增率預測值將上修至2％左右，核心CPI年增率預測仍將低於上年的1.88％。

第二，全球經濟成長今年降溫，前景面臨諸多風險，恐怕影響國內經濟成長力道；第三，審慎因應美國經貿政策不確定因素帶來影響，因此維持政策利率不變。

對於下調今年經濟成長率，央行指出，預期今年AI新興科技應用商機持續拓展，將帶動台灣出口成長，並挹注民間投資動能，加上最低工資以及軍公教薪資調升，民間消費溫和成長，預測今年經濟成長率為3.05％。