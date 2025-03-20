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央行理監事會／央行下修今年經濟成長至3.05% 四大國際風險曝光

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行20日指出，去年12月央行理事會會議以來，全球製造業景氣略回溫、服務業則續呈擴張，全球經濟維持溫和成長。圖／聯合報資料照片
中央銀行20日指出，去年12月央行理事會會議以來，全球製造業景氣略回溫、服務業則續呈擴張，全球經濟維持溫和成長。圖／聯合報資料照片

中央銀行20日指出，去年12月央行理事會會議以來，全球製造業景氣略回溫、服務業則續呈擴張，全球經濟維持溫和成長。近月國際原油及穀物等原物料價格下跌，全球通膨持續降溫。

今年以來，美國聯邦準備體系(Fed)暫停降息，歐洲央行(ECB)維持降息循環，日本央行(BoJ)放緩升息步調，大陸央行（中國人民銀行）貨幣政策則保持寬鬆。隨著美國新政府經貿政策影響之不確定性上升，美債殖利率由升轉降，美元指數回落，全球金融市場波動加劇。

國際機構預期今年全球經濟成長率低於上年，主要經濟體通膨率雖續降溫，惟降幅趨緩。展望未來，美國關稅政策變化及主要國家的因應措施、全球經濟零碎化與供應鏈重組，恐推升全球經濟下行與通膨上行風險。此外，中國大陸經濟成長放緩，以及地緣政治衝突等，均增添全球經濟及通膨發展之不確定性。

國內經濟金融情勢方面，近月受惠於人工智慧(AI)等新興科技應用商機持續熱絡，台灣出口穩健成長。內需方面，半導體業者擴大資本設備進口，民間投資動能延續；民間消費持續成長。勞動市場方面，近月就業人數續增，失業率續降，薪資溫和成長。

預期本年，AI等新興科技應用商機持續拓展，將續帶動台灣出口成長，並挹注民間投資動能；加以最低工資與軍公教薪資調升，民間消費溫和成長，央行預測今年台灣經濟成長率為3.05%，較去年第4季預估值3.13%，下修0.08個百分點。

大陸央行 美國 通膨

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