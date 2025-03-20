國泰世華FOMC會後市場展望：估今年降2碼、減緩縮表步調

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開會後決議暫不調整利率水準，國泰世華銀行展望後市指出，估2025年降2碼、減緩縮表步調，景氣、政策不確定性升溫。

這次FOMC會議，傳遞重要訊息為：

政策利率不變，維持4.25-4.50%區間，符合市場預期。

美聯準會(Fed)主席鮑爾表示經濟下行風險升溫，但經濟衰退機率仍低；但關稅政策的不確定性正在升高。

這次公布經濟預測摘要(SEP)透露，2025、2026、2027年的降息路徑預期不變，分別為2、2、1碼。經濟展望方面：(1)下調美國GDP (國內生產毛額)，顯示經濟面臨放緩壓力；(2) PCE (個人消費支出物價指數)上調，主因係關稅對通膨前景帶來不確定性，(3)失業率則略微上調。

4月起將再放緩縮表步調，每月到期後不再投資的公債限額，由250億美元減少至50億。

5月8日FOMC會議前，需持續關注通膨、就業數據的變化，包含：CPI消費者物價指數報告(4/10)，PCE個人消費支出物價指數報告(3/28、4/25)，及2份NFP非農就業報告(4/4、5/2)。

國泰世華銀行表示，根據這次(3月)點陣圖路徑透露，預測今年降息空間為2碼，與去年12月點陣圖路徑一致；不過，仍需持續考量川普政策對實體經濟的影響。目前期貨市場預期，今年6月降息機率約為70%，今年下半年則仍有1-2碼的降息可能，整體來看期貨市場仍預期今年降息空間大於3碼。

政策利率調整後，如何展望總經、股、債、匯市的後續表現？

總經：美國消費信心降低、通膨預期升高，需留意對於實體經濟的影響。不過，(1) 目前就業市場未大幅惡化，失業率、初領失業金人數保持低檔；並且，(2) 川普將在今年下半年逐步實施減稅，以及關稅的最終目標為引導製造業回流美國，仍有利長期經濟溫和增長。

股市：美國政經不確定性升溫，市場情緒呈現「Flight to Value」現象。歐股、陸港股評價較低，且在歐洲財政支出增加、中國大陸貨幣政策寬鬆的利多下，近期較受資金青睞。而因市場對於美國經濟成長有所疑慮，未來美國科技股動盪恐較大，可能出現盤整；不過科技股未來獲利前景仍佳，可逢拉回過大時逢低布局。

債市：美國經濟放緩疑慮，帶動殖利率走勢下行。即便這次(3月)點陣圖維持今年降2碼的預估，期貨市場仍預期今年降息空間大於3碼，後續應持續關注關稅政策上路後，對美國景氣的影響。預期10年公債殖利率維持4.0-4.5%區間震盪。長線而言，預期今年美聯準會(Fed)仍持續降息，並放慢縮表步調，均有利流動性回升，有助長線殖利率降溫。

匯市：美國經濟放緩疑慮，美聯準會(Fed)長線降息方向不變，將帶動美元走弱。另一方面，在歐洲有意加大國防支出，以及烏俄有望停火下，市場預期歐洲景氣有望改善，推升近期歐元走強。不過，美國景氣未達衰退境地，估歐元稍呈強勢整理，美元則稍呈弱勢整理。