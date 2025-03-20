央行理監事會／建商安啦！央行房市管制沒加碼 理由是這些

中央銀行20日召開理監事會議，決議房市管制按兵不動，上年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主控管未來一年（去年第4季至今年第4季）的不動產貸款總量，並於去年9月第七度調整選擇性信用管制措施。

央行表示，實施以來，受限不動產貸款成數下降、利率上升，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續縮減，房價漲勢減緩，且本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款比率上升。近月全體銀行購置住宅貸款與建築貸款年增率均減緩，不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）亦降至本年2月底之37.1%。

央行表示，未來將持續關注銀行信用資源集中不動產貸款情形，按季審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案執行狀況，並配合辦理專案金檢，促使銀行積極落實央行的相關規範。同時，檢視央行選擇性信用管制措施的執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。