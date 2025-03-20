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央行理監事會登場 利率連四凍、房市管制未變、下調經濟成長預估
中央銀行今年首季理監事會20日登場，一如市場預期，央行貼放利率「連四凍」，維持2%水準不變，同時下修今年經濟成長預估值，今年通膨預測數維持原先預估值，但未來仍有機會調漲。
央行對今年經濟成長率的預估值從3.13%下修至至3.05%，通膨預估值維持上季的1.89%，但央行也強調，未來台鐵票價與水電費率調漲，通膨率可能上修至2%左右。同時，央行房市管制措施未加碼，維持現行規定。
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