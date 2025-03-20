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經長：派員考察台菲綠電 技術進步成本可降至1.25元

中央社／ 台北20日電

菲律賓綠電輸台成本高引發關注，經濟部長郭智輝表示，台菲電力合作評估為可行性，規劃3月底會派專家學者實地考察，隨著電池船技術進步，預估綠電運輸成本將降至約新台幣1.25元；至於台灣參與呂宋經濟走廊計畫進度，郭智輝表示，尚須國際支持。

根據經濟部近日完成的台菲電力合作評估報告，國際上尚未有符合呂宋海峽水深條件的海纜實績，短期雖可透過電池船送電，每度運輸成本高達5.5元，不過經濟部強調，電力運輸成本將隨規模經濟及市場普及化而大幅降低，境外綠電回台目標價格為每度4元，且輸台成本低於4元才會買。

民進黨立委邱議瑩今天在立法院經委會質詢時關切，菲律賓綠電評估報告到底可不可行。郭智輝表示，報告分析計畫為可行性，但仍需要實地考察、評估，才能做更深度的計算。

國民黨立委楊瓊瓔追問何時會去菲律賓考察，郭智輝回應，能源署、工研院等專家學者會先去實地考察，規劃3月底出發。

至於菲國綠電運輸回台成本，郭智輝表示，以電池船運綠電回台成本每度5.5元，是以現行日本從北海道將電力送至本州，使用的單一儲能櫃容量2.5MW來做計算，但日本廠商預期年底將容量擴大做到10MW，屆時運輸成本將降至約1.25元。

國民黨立委鄭正鈐、謝衣鳳質詢時關切，台灣參與的呂宋經濟走廊計畫。郭智輝表示，因應美國政局改變，這個計畫需要得到美國在台協會（AIT）、美國駐菲律賓關鍵人物等支持，台灣現在雖非呂宋經濟走廊計畫的一分子，但這和菲律賓種電是不同的計畫。

郭智輝指出，台灣光電為非紅供應鏈的重要一環，業者前往菲律賓種電，可以開拓民主同盟市場的商機，經濟部會協助台廠投資落地，且在菲國種電一開始並非直接送回台灣，而是會先供電給在菲律賓設廠的日商、台商，以滿足當地投資的基礎資源。

綠電 考察 菲律賓

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