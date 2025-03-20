響應亞資中心 投信投顧公會有揪團參訪泰國基金市場

響應金管會力推亞洲資產管理中心政策，投信投顧公會有意揪「揪團」投信業者赴泰國考察。投信投顧公會上周發出問卷調查探詢業者赴泰考察意願，目前時間未定，但若成行，有望拜會泰國基金公會，甚至簽署合作備忘錄（MOU ）。

投信投顧公會向來會針對特定議題，邀集對該業務有興趣的業者海外考察，例如過去曾就REITs，赴新加坡考察，也曾就綠電的私募投資到東歐考察。投信投顧公會此次研議泰國行，主要有兩大考量，第一是金管會推動亞洲資產管理中心政策，投信投顧公會有意加強與海外基金公會交流，第二，國內已有三家投信ETF業務觸角延伸至泰國，即元大投信、中國信託投信、凱基投信等均有ETF產品以連結基金形式賣進泰國投資市場。

據了解，投信投顧公會是在上周向業者發出意願調查問卷，如果成行，不排除參訪泰國基金公會、泰國證券交易所等，透過交流，了解商機所在。