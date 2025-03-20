快訊

金秀賢不忍了！提告金賽綸家屬、橫豎研究所 聲明文全面開戰

萬眾矚目！ 日媒曝：三菱汽車將委託鴻海生產電動車

台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

響應亞資中心 投信投顧公會有揪團參訪泰國基金市場

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

響應金管會力推亞洲資產管理中心政策，投信投顧公會有意揪「揪團」投信業者赴泰國考察。投信投顧公會上周發出問卷調查探詢業者赴泰考察意願，目前時間未定，但若成行，有望拜會泰國基金公會，甚至簽署合作備忘錄（MOU ）。

投信投顧公會向來會針對特定議題，邀集對該業務有興趣的業者海外考察，例如過去曾就REITs，赴新加坡考察，也曾就綠電的私募投資到東歐考察。投信投顧公會此次研議泰國行，主要有兩大考量，第一是金管會推動亞洲資產管理中心政策，投信投顧公會有意加強與海外基金公會交流，第二，國內已有三家投信ETF業務觸角延伸至泰國，即元大投信、中國信託投信、凱基投信等均有ETF產品以連結基金形式賣進泰國投資市場。

據了解，投信投顧公會是在上周向業者發出意願調查問卷，如果成行，不排除參訪泰國基金公會、泰國證券交易所等，透過交流，了解商機所在。

泰國 考察

延伸閱讀

昇華的音樂感動！數度來台的泰國搖滾天團 Slot Machine 推出全新單曲《Skyline》

霸道男神驚傳「毀容」！滿臉駭人傷疤、腐敗爛牙照片曝

瑞士羽賽／李佳豪不敵世界第5首輪止步 教練：體能影響比賽

泰副總理訪新疆 陸官員陪同探視遭遣返維吾爾人

相關新聞

央行不升息、不推第八波信用管制 房市暫時喘口氣

央行理監事會議今天舉行，決議利率連四凍，也沒有推出第八波的房市信用管制。專家表示，國內房市仍受第七波信用管制影響，央行按...

央行理監事會登場 利率連四凍、房市管制未變、下調經濟成長預估

中央銀行今年首季理監事會20日登場，一如市場預期，央行貼放利率「連四凍」，維持2%水準不變，同時下修今年經濟成長預估值，...

央行理監事會／建商安啦！央行房市管制沒加碼 理由是這些

中央銀行20日召開理監事會議，決議房市管制按兵不動，上年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主控管未來一年（去年第4季至今年第...

瑞銀三大理由 上調國際金價至3200美元

金價突破3,000美元大關，黃金能否再創新高？瑞銀財富管理投資總監辦公室20日給出三大理由，看好金價，上調最新目標價格至...

主計總處多項統計調查難產 明年基本工資審議恐受影響

行政院主計總處公告，因為受預算凍結影響，原訂5月辦理的「人力運用調查」將視預算解凍情形，延後辦理或停辦。不過，由於該份調...

海關：對美出口前30大貨品 積體電路等工業產品為主

美國對等關稅可能對台灣的影響備受矚目，財政部長莊翠雲今天表示，美方具體實施內容尚不明確，但台灣行政部門持續密切關注相關政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。