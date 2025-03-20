快訊

批柯文哲案卷證「完全沒證據」 黃國昌：審判程序一一戳破北檢謊言

台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

最後24小時！涉貪警政監林明佐罹惡瘤 1200萬保金籌嘸

AI需求續熱 2月外銷訂單494.5億美元年增31%

中央社／ 台北20日電
經濟部今天公布2月外銷訂單統計494.5億美元。圖／聯合報系資料庫
經濟部今天公布2月外銷訂單統計494.5億美元。圖／聯合報系資料庫

人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求持續熱絡，經濟部今天公布2月外銷訂單統計494.5億美元，年增31.1%；累計前2月電子產品接單金額達373.5億美元，創歷年同期新高，年增幅度高達21.8%。

經濟部今天公布2月外銷訂單494.5億美元，年成長31.1%；累計今年前2月外銷訂單金額為964.2億美元，年增11.9%。

按主要貨品別觀察，經濟部表示，2月資訊通信產品接單為137.7億美元，年增31.8%；累計前2月接單金額為258.3億美元，年增6.1%，主因人工智慧及雲端產業需求續增，帶動伺服器、網通產品接單增加。

2月電子產品接單金額為196.3億美元，年增48.6%；累計1至2月接單金額為373.5億美元，創歷年同期新高，年增21.8%，主因人工智慧、高效能運算等商機持續擴增，帶動IC製造、IC設計、晶片通路等接單增加。

外銷 經濟部

延伸閱讀

經濟部表揚節水 日月光年省40萬噸獲「企業組特優」

大陸2月25-29歲失業率7.3% 創15個月以來新高

盼培養跨域專業能力！經濟部高層人事異動 5首長走馬上任

黃仁勳GTC 2025揭幕演說 宣告下一代新產品

相關新聞

主計總處多項統計調查難產 明年基本工資審議恐受影響

行政院主計總處公告，因為受預算凍結影響，原訂5月辦理的「人力運用調查」將視預算解凍情形，延後辦理或停辦。不過，由於該份調...

麥肯錫：台企長期被低估 應善用這項指標比營收更有用

台股指數近兩年攀升61%，主要受惠半導體、AI等相關大型公司，不過股價倍數仍低於歐美同業。管理顧問公司麥肯錫今天表示，企...

AI需求續熱 2月外銷訂單494.5億美元年增31%

人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求持續熱絡，經濟部今天公布2月外銷訂單統計494.5億美元，年增31.1%；累計前2月...

瑞銀三大理由 上調國際金價至3200美元

金價突破3,000美元大關，黃金能否再創新高？瑞銀財富管理投資總監辦公室20日給出三大理由，看好金價，上調最新目標價格至...

上市櫃公司價值被低估 麥肯錫：六大措施提升估值並惠及股東機會

麥肯錫管理顧問公司最新研究報《台灣企業績效與估值如何更上層樓》指出，台股近兩年來漲幅61%，成長動力來自半導體、AI數據...

台電：爭取離島建設基金撥補 須經政院立院同意

台電財務牽動電價調整議題，經濟部長郭智輝表示，台灣電價調幅不會像南韓那麼高，會考量民生和小店家的影響，努力讓CPI控制在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。