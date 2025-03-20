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瑞銀三大理由 上調國際金價至3200美元

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
金價突破3,000美元大關。路透
金價突破3,000美元大關。路透

金價突破3,000美元大關，黃金能否再創新高？瑞銀財富管理投資總監辦公室20日給出三大理由，看好金價，上調最新目標價格至每盎司3,200美元。瑞銀預計，投資者對風險資產的情緒仍然謹慎，對黃金的信心仍然較高，看好仍是對沖短期不確定性的重要投資工具，同時也可以對沖未來可能出現的避險情緒。

受惠於貿易關稅不確定性、Fed 降息預期升溫以及地緣政治局勢動盪，金價再次創下歷史新高，本周二飆升至3,040美元。金價已於2024年上揚了27%，最新一輪的漲勢帶動黃金年初至今進一步上漲16%。上一次金價突破千元大關是在2020年8月，當時受疫情推動，金價衝破2,000美元/盎司。如今，金價突破3000美元大關，投資者可能會質疑黃金的吸引力是否會延續，瑞銀認為還會再向上。

第一，地緣政治局勢仍然緊張。 自美國對中國大陸、加拿大和墨西哥實施關稅以來，美國交易夥伴對關稅的擔憂有增無減。美國總統特朗普于上周日再次承諾將於4月2日對特定行業實施新一輪對等關稅。

俄烏衝突方面，美國總統川普在本周與俄羅斯總統普京通話以尋求停火協議，但普京提出的條件將難以被烏克蘭及其歐洲安全盟友所接受。

另一方面，中東局勢依然緊張。美軍連日來對葉門胡塞武裝發起大規模空襲，同時警告伊朗需立即停止支援這一武裝組織。最近幾天，以色列軍方的襲擊導致加沙地帶至少15名巴勒斯坦人死亡，令巴以停火協議岌岌可危。

第二，美聯準會（Fed）降息越發受到關注。 Fed近期面臨艱巨任務，因其需要在通脹預期升溫但宏觀經濟狀況放緩之際進行利率決策。芝加哥聯邦準備銀行的數據顯示，全國金融狀況接近2021年10月以來的最緊張水準。由於投資者擔心經濟衰退，美國情緒指標惡化使市場預計Fed年內將降息三次。

瑞銀指出，目前基準情景是通脹放緩和增長仍具韌性，將促使Fed今年降息兩次，認為短期市場悲觀情緒都將有利於黃金投資者，因為利率下降降低了持有黃金等無息資產的機會成本。

第三，資金正在流入黃金ETF。 最近幾周，交易所交易基金（ETF）資金流入再次加速，滿足了推動金價上漲的一個關鍵條件。全球最大黃金ETF 2月份的持倉量約為908公噸，為2023年2月以來的最高水準。根據世界黃金協會的數據，歐洲ETF的黃金持倉量繼續攀升，自2025年初以來達到創紀錄的1,334公噸。美國黃金ETF的需求也在上升，今年上漲超過4%，至接近1,650公噸。

美國 金價

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