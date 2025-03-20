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國科會：地震即時監測等防災科技 將輸出南向國家

中央社／ 台北20日電

推動防災跨國合作，國科會今天表示，台灣在地震監測、氣象預警及災害應變管理技術上擁有豐富經驗，預計將地震即時監測等智慧防災科技南向輸出，且不僅止技術設備輸出，也包括能力建構及人才培訓。

國科會今天在行政院會報告「智慧防災科技的發展與南向的輸出」，國科會指出，智慧防災科技的發展已經全面進入人工智慧與大數據分析的時代，台灣在災害數據整合、預警模型建置等，取得一定的成果，例如運用 輝達（NVIDIA）超級電腦「Taipei-1」結合中央氣象署及學界，共同進行氣象降尺度的模式開發，以提高颱風及豪大雨預警精度，提升颱風暴潮衝擊的預警能力，並利用各單位提供的CCTV影像研發分析技術。

國科會強調，智慧防災科技南向輸出不僅止於技術設備的輸出，更包含能力建構與人才培訓，主要設定交流的國家包括菲律賓、尼泊爾、不丹、越南、印尼、泰國、印度、馬來西亞、帛琉等，交流項目則包括地震即時監測、台灣災害應變實例、協助所在國防災能力建構等。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰院會中指出，智慧防災科技南向輸出，是整合台灣的防災技術、經驗、資源與知識，可深化與南向國家的人才交流及合作，並實際提升區域災害預警能力，請國科會在現有成果上，持續深化及拓展更多跨國合作機會，讓台灣的智慧防災科技更能走向國際。

國科會 地震 行政院

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