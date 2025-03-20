主計總處多項統計調查難產 明年基本工資審議恐受影響

行政院主計總處公告，因為受預算凍結影響，原訂5月辦理的「人力運用調查」將視預算解凍情形，延後辦理或停辦。不過，由於該份調查為每年基本工資試算評估重要參考依據，恐影響明年審議。

行政部門多項調查被刪除或凍結，主計總處114年度預算通案刪減數共計2,369萬元。除「人力運用調查」已確定受到影響，5月喊卡外，主計總處指出，可能也會受到影響的統計業務還包括：物價調查、國民所得與產業關聯統計、家庭收支統計、就業失業統計、受僱員工薪資統計及國富統計，以及農林漁牧業、工業及服務業、人口及住宅等三大普查，恐將無法順利辦理。

主計總處表示，凍結將影響政府政策擬訂及各界統計資訊的運用。

據了解，「人力運用調查」是國內唯一每年針對家戶進行勞動薪資及就業的大型調查，國內重要勞動實證研究十篇有八篇都是靠這項調查數據，也是基本工資調整幅度重要參考。

主計總處每年5月進行一年一次的人力運用調查，是隨同5月的人力資源調查一起做，約訪問2萬多戶，5、6萬人，了解主要工作收入、就業狀況、工作型態（全時或部分工時）及家戶人口等資料。今年因為主計總處業務費遭凍結四成，無法支應5月展開調查人力及各項費用，因此確定5月喊卡，後續視預算解凍情形，再決定舉辦時程或取消。