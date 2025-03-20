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麥肯錫：台企長期被低估 應善用這項指標比營收更有用

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
麥肯錫台北分公司副董事合夥人陳妍穎（左）、麥肯錫台北分公司總經理朱名武（右）代表麥肯錫公司發表研究「台灣企業績效與估值如何更上層樓」。記者林莉／攝影
麥肯錫台北分公司副董事合夥人陳妍穎（左）、麥肯錫台北分公司總經理朱名武（右）代表麥肯錫公司發表研究「台灣企業績效與估值如何更上層樓」。記者林莉／攝影

台股指數近兩年攀升61%，主要受惠半導體、AI等相關大型公司，不過股價倍數仍低於歐美同業。管理顧問公司麥肯錫今天表示，企業除了營收外，應善用投入資本報酬率（ROIC），作為衡量、追蹤和激勵績效的重點指標，從更全面的視角檢視投入資本所產生的報酬。

管理顧問公司麥肯錫今天發布研究「台灣企業績效與估值如何更上層樓」，採樣台灣與歐美市場中的半導體、工業與電子及高科技產業，且2011年至2023年間，市值大於5億美元的企業，分析台灣企業價值被低估的主因。

麥肯錫台北分公司總經理朱名武表示，台灣企業估值偏低的主要原因在於成長與ROIC兩方面表現不佳，若重點改善，台企應能趕上全球同業的估值水平。

麥肯錫表示，台灣上市公司的估值倍數中位數兩年來增加近24%，但還是比美國企業低，長時間來看台灣企業的股票比起在美國同樣產業的公司，持續以低了10-30%的估值倍數交易，加上台、美商業模式不同，台灣多以溢價較低的代工設計和製造、資本密集的製造等。

此外在成長預期上，麥肯錫指出，分析師對台灣企業的成長一直有高期望，不過台企的成長往往不如預期，相比歐美同業也較為遜色。如2023年預期台灣企業成長率中位數為3%不過實際營收成長卻掉至-11%，相比美國預期成長2%，實際成長3%。

對於如何立即提升台灣企業績效，麥肯錫提出六項建議，分別為把ROIC作為主要指標、追求數位轉型、重新分配資本、展開計劃式併購、靈活管理現金及提高透明度。

針對分配資本及併購，麥肯錫台北分公司副董事合夥人陳妍穎表示，台企對比歐美企業，習慣發放更多現金股利，歐美則更傾向股票股利，而最終，台灣企業保留更多資金部位，累積現金為歐美的五倍。

陳妍穎指出，亞洲企業進行併購頻率低，規劃性併購比例更是少之又少，若能妥善運用資金進行計劃性併購，頻率一年兩次，且收購市值為企業10-30%規模，長期下來對企業能創造更多跨域價值，雖然資本支出較龐大，但能夠獲取品牌、客戶人才等完善資源。

併購 半導體 美國

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