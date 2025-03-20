上市櫃公司價值被低估 麥肯錫：六大措施提升估值並惠及股東機會

麥肯錫管理顧問公司最新研究報《台灣企業績效與估值如何更上層樓》指出，台股近兩年來漲幅61%，成長動力來自半導體、AI數據中心市場的大型企業，但股價倍數自2012年開始就仍低於歐美同業，台灣企業價值遭低估是四大原因造成，麥肯錫提出六大具體建議可立即提升績效。

麥肯錫調查顯示，台灣企業價值遭低估四大原因為：

1.估值倍數：台灣上市公司的估值倍數中位數兩年來增加近 24%，但較美國企業為低，近期超越歐洲企業。長時間來看，台灣企業的股票比起在美國同樣產業的公司，持續以低 10-30%的估值倍數交易，相較歐洲公司的差額則比較小。

2.投入資本報酬率 (ROIC)：台灣企業的 ROIC 一直低於美國企業。造成此現象的原因部分來自商業模式的不同(也就是溢價較低的代工設計和製造、資本密集的製造等) 。

3.成長預期：雖然分析師對台灣企業的成長一直有較高的期望，但台灣企業的成長往往不如預期、相較於歐美同業也較為遜色。成長預期落空也會降低投資人對未來成長預測的信心。

4.現金管理及 M&A：台灣企業過去十年累積的現金是美國同業的五倍。他們在併購(M&A)的投資也相對較少，往往傾向將資金投注於有機自然增長。另外，台灣上市公司發放給投資人的現金股利也高於其他地區的企業。

麥肯錫提出六大措施可立即提升績效：

1.把 ROIC 當成主要指標：企業應把 ROIC 作為衡量、追蹤和激勵績效的重點手段。ROIC 和傳統的獲利指標不同，可以從更全面的視角來檢視投入資本所產生的報酬。

2.追求數位轉型：大規模數位轉型可大幅提高 ROIC。台灣領先的電子製造公司已經透過流程數位化、產線自動化、和新互動工具的採用，看到顯著的生產力提升效益。

3.重新分配資本：「賽道」(where to play)的選擇比「戰法」(how to play)更重要。企業應重新評估公司的業務組合，同時將資源重新分配到成長更快且獲利更高的商業模式或終端市場。這包括砍掉 ROIC 較低的產品或淘汰績效不佳的業務。

4.展開計畫式併購：展開經常性策略併購活動有助於企業進入新的高成長市場，重新調整其投資，且研究顯示，計畫式併購比零星地併購更能在長期創造更高的總體股東報酬率。

5.靈活管理現金：企業應更靈活運用現金，以因應策略投資的需要並掌握併購機會；如此才能在面對緊要關頭的決策時，有足夠的資源因應。

6.提高透明度：強化財務揭露的細緻度與透明度，有助於建立投資人信心，進而促進估值的提高。台灣企業應以達到與全球同業相同的透明度為目標。

麥肯錫管理顧問公司最新研究報《台灣企業績效與估值如何更上層樓》從囊括台灣九成大型企業的半導體、工業與電子製造，高科技三大產業著手，比較分析企業績效，並交叉比對台灣、美國與歐洲市場。