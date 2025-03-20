國發會：強化產業投資要素 近兩年供電穩、無大型停限電

國發會20日召開第127次委員會議，會中說明「產業五大要素優化政策」(2021至2024年)成果，其中關於供電部分，國發會指出，面對用電成長及氣候變遷挑戰下，近兩年電力系統皆無發生大型停限電事故，整體供電情勢穩定。並在前瞻經費挹注桃園至新竹備援管的完工，成功使竹科度過百年大旱，達到「一條水管救世界」重要任務。

國發會表示，因應2050淨零排放目標，請各部會配合國家2050淨零排放路徑規劃，從五大產業要素著手，積極協助企業制定減碳策略，提供所需支援，共同加速產業綠色轉型，確保永續發展目標如期達成。

國發會指出，因應國內外經濟產業變遷及多項重大政策投資需求，行政院於2021年12月7日正式核定「產業五大要素優化政策」(2021至2024年)，針對土地、供電、供水、人才及勞工等五大產業要素進行全面優化，目前已展現顯著成效。

國發會進一步指出，在供電要素部分，太陽光電至2024年底併網量達14.22GW、離岸風電至2024年累計完成374座，裝置容量達3.04 GW、台電至2024年累積完成340萬戶智慧電表布建。政府持續兼顧穩定供電及減碳減污，並加強短期風險電網韌性應變。

供水要素部分，國發會指出，前瞻經費挹注桃園至新竹備援管的完工，成功使竹科度過百年大旱，達到「一條水管救世界」重要任務；自2017年推動至2024年底達成增加供水每日237萬噸的效益，相當於全台22%用水量)；已完成湖山水庫、中庄調整池、板二計畫、高屏溪伏流水(大泉及溪埔)、桃竹幹管、備援水井、海淡廠(馬公二期、七美及吉貝)、曾文淨水場擴建、人工湖(鳥嘴潭及頭前溪)、寶二水庫加高及再生水等多項工作，確保供水穩定及備援能力。

土地要素部分，經濟部為解決北部用地缺口，工業區立體化更新措施自2019年至2024年新增樓地板面積(容積獎勵部分)約16.96萬平方公尺，新增投資金額562.61億元；媒合一條龍服務2020年至2024年，已協助成功媒合廠商計168家，面積244.15公頃；與台糖公司合作開發產業園區，嘉義中埔、水上、臺南新市及北高雄園區，共釋出155.51公頃。

另在優化人才和勞工要素部分，至2024年外國專業人才許可已達5.3萬人，外國特定專業人才許可約1.7萬人(含就業金卡1.2萬人)，合計7萬人，較2017年底外國人才專法施行前的3萬人，呈現倍數成長。2021至2024年推動「投資青年就業方案」協助逾80萬名青年就業；各式農業人力團運用計提供農業勞動力服務逾120萬人日；透過「移工留才久用方案」留用外國技術勞工，並持續加強本勞技術培訓，提升勞動力素質，滿足產業需求。此外，為因應AI及淨零雙軸轉型趨勢，政府將積極推動相關領域之人才培育及勞動力整備，並加強產學合作與就業媒合，以提升人才質與量，回應產業需求。