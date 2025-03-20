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台電：爭取離島建設基金撥補 須經政院立院同意

中央社／ 台北20日電
台電。聯合報系資料照
台電。聯合報系資料照

台電財務牽動電價調整議題，經濟部長郭智輝表示，台灣電價調幅不會像南韓那麼高，會考量民生和小店家的影響，努力讓CPI控制在2%以內。至於台電未獲千億撥補，是否爭取離島建設基金撥補，台電表示，依法諮詢主計總處，但撥補須經行政院與立法院同意。

台電董事長曾文生昨天表示，台電和韓電一樣，皆為國營公司，若台電合理反映電價，並以南韓的價格對比，台電虧損會大幅減少，甚至去年還可獲利。

郭智輝今天在立法院經委會質詢時表示，台灣電價調整幅度不會像南韓電價那麼高，會考量民生、小店家的影響，且工業電價不高於競爭國家，經濟部會努力讓消費者物價指數（CPI）控制在2%以內，提出最合適的電價調整方案，並提供相關資料給電價審議委員會參考。

國民黨立委楊瓊瓔詢問，近日媒體報導電價調漲方案和調幅，部長是否聽聞相關漲價方案。郭智輝表示，那些方案基本上都不是台電內部的方案，強調電價由審議委員會決定。

郭智輝表示，台電若是民營企業，勢必要漲價，但台電為國營企業，須肩負民生穩定等任務，近年民生電價凍漲，也因此造成台電虧損，現在台電負債比高達92%。

民進黨立委鍾佳濱質詢時關切，台電若無法獲得2000億經費撥補，未來是否爭取離島建設基金。郭智輝表示，經濟部會依法行事，若成功爭取離島建設基金，由經濟部負責編列預算。

曾文生表示，會有爭取離島建設基金的討論，關鍵在於台電2筆千億預算都沒有通過，因此才會討論爭取離島建設基金的可能。

曾文生會後補充說明，離島建設條例14條規定為主管機關編列經費，水電主管機關為經濟部，但基金發放在國發會，離島建設條例的主管機關則是行政院，（離島建設基金）是一個很特別的法令，主管機關在行政院；也就是說，台電爭取離島基金撥補仍須經行政院同意，目前已向主計總處諮詢，最終也要經過立法院審議通過。

根據離島建設條例14條規定，離島用水、用電，比照台灣本島平均費率收取，其營運單位因依該項費率收費致產生的合理虧損，由中央目的事業主管機關審核後，編列預算撥補。

台電先前說明，從民國89年累計至今，離島建設售電補貼約新台幣1000多億元，皆由台電吸收，初步已向國發會徵詢意見。國發會表示，經行政院核定後，將著手處理離島建設基金撥補議題。

台電 經濟部 電價

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