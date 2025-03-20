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資策會攜手布達佩斯工商會深化「臺匈合作」！

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
匈牙利智慧城市企業團拜訪資策會。資策會／提供
匈牙利智慧城市企業團拜訪資策會。資策會／提供

匈牙利布達佩斯工商會（BKIK）與匈牙利工商總會（MKIK）率領的10家智慧城市領域企業代表團，19日拜訪財團法人資訊工業策進會（資策會），雙方就智慧城市發展趨勢、技術應用與產業合作進行深入交流。此次訪問是「2025年智慧城市展臺匈產業研討暨媒洽會」系列活動的重要一環，旨在促進臺匈企業之間的合作機會，加速智慧城市相關技術與解決方案的創新與應用。

資策會董事長黃仲銘在歡迎致詞中表示，臺灣在資訊科技、半導體與創新領域享有全球領導地位的美譽。這些成就來自於數十年來的策略性投資、人才培育，以及產學合作等面向的深耕與努力。資策會自詡為「數位轉型的化育者」，我們深知未來的創新不可能單靠一己之力，而是需要攜手合作、共同打造。

他強調，匈牙利日益蓬勃的科技發展環境以及對創新的堅定承諾，讓我們深信匈牙利是資策會具潛力的合作夥伴。今天的會面將展開一個富有成果的對話，並開啟在數位轉型、智慧城市、資安及人工智慧應用等領域的合作契機。

匈牙利全國商工總會會長首席顧問Mr. Gábor Kiss在會談中也提到，匈牙利正積極推動城市數位轉型，布達佩斯作為匈牙利首都，已啟動多項智慧城市計畫，希望能與臺灣企業建立長期合作關係，共同促進城市永續發展與市民生活品質提升。

資策會軟體技術研究院院長蒙以亨指出，軟體是智慧城市各項應用的核心驅動力，臺灣在系統整合與應用開發方面具備豐富經驗。匈牙利擁有優秀的軟體人才與獨特的市場需求，透過臺匈合作，我們可以共同開發出更符合歐洲市場需求的智慧城市解決方案，實現雙贏局面。

此次訪問中，匈牙利代表團特別關注臺灣在智慧交通管理、資訊安全、人工智慧等領域的創新技術與解決方案。資策會也展示了多項相關研發成果，包括城市數據分析平台、智慧交通優化方案等，獲得匈牙利代表團的高度評價。

資策會特別集結會內董事長、執行長、數位轉型研究院副院長陳龍、王志翔主任，軟體技術研究院院長蒙以亨、黃暉慈主任，人工智慧研究院主任鍾松剛，以及資安科技研究所副所長高傳凱、林筱雯組長等單位主管出席，希望藉由此次與匈牙利代表團的交流會面，除了分析智慧城市領域的發展趨勢之外，更能夠協助臺灣產業搶得智慧城市的市場先機，推動臺匈雙方在此領域的深度合作與共同發展。

匈牙利 智慧城市 資策會

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