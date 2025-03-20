預算被凍 主計總處這項調查喊卡！學者直呼「大災難」

行政部門多項調查被刪除或凍結，主計總處公告，因為受預算凍結影響，原訂5月辦理的「人力運用調查」將視預算解凍情形，延後辦理或停辦。學者指出，這是國內唯一每年針對家戶進行勞動薪資及就業的大型調查，國內重要勞動實證研究十篇有八篇都是靠這項調查數據，也是基本工資調整幅度重要參考，如果延後或取消，「絕對是大災難」。

主計總處每年5月進行一年一次的人力運用調查，是隨同5月的人力資源調查一起做，約訪問2萬多戶，5、6萬人，了解主要工作收入、就業狀況、工作型態（全時或部分工時）及家戶人口等資料。今年因為主計總處業務費遭凍結四成，無法支應5月展開調查人力及各項費用，因此確定5月喊卡，後續視預算解凍情形，再決定舉辦時程或取消。

台大國發所兼任教授辛炳隆表示，人力運用調查是國內唯一每年針對家戶進行勞動薪資及就業的大型調查，從事勞動研究的人進行各種政策評估或研究，都得仰賴這項調查，目前勞動實證研究十篇中有八篇也得參考這個調查數據，如果今年不做調查，絕對是個大災難。

他說，主計總處人力運用調查是國內少數有個體勞動行為調查，雖然過去勞工收入可用勞保投保薪資或勞退推估，但相關資料只有行業，沒有職業，很多勞動個體研究要同時看行職業，缺乏資料非常不方便。另外每年非典型人數變化也是由此資料推估，如果不做，連非典就業人數也出不來。

辛炳隆同時也是勞動部基本工資審議委員會委員，他說，每年基本工資試評估，也都是採用人力運用調查進行試算，今年審議是用去年資料，但如今年不做或延後，明年審議就會缺乏參考資訊，非常慘。