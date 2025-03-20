快訊

地牛翻身！中午12時52分花蓮規模3.8地震 最大震度花蓮4級

掐死馬國女大生為何連無期徒刑都撤銷？ 更一審解釋減刑原因

咳嗽救星？「無糖綠＋半糖紅」偏方熱議 醫證實：有科學依據

聽新聞
0:00 / 0:00

預算被凍 主計總處這項調查喊卡！學者直呼「大災難」

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
今年業務預算被凍，主計總處宣布今年5月人力運用調查做不了，對國內勞動調查影響重大。示意圖，非當事人（中央社）
今年業務預算被凍，主計總處宣布今年5月人力運用調查做不了，對國內勞動調查影響重大。示意圖，非當事人（中央社）

行政部門多項調查被刪除或凍結，主計總處公告，因為受預算凍結影響，原訂5月辦理的「人力運用調查」將視預算解凍情形，延後辦理或停辦。學者指出，這是國內唯一每年針對家戶進行勞動薪資及就業的大型調查，國內重要勞動實證研究十篇有八篇都是靠這項調查數據，也是基本工資調整幅度重要參考，如果延後或取消，「絕對是大災難」。

主計總處每年5月進行一年一次的人力運用調查，是隨同5月的人力資源調查一起做，約訪問2萬多戶，5、6萬人，了解主要工作收入、就業狀況、工作型態（全時或部分工時）及家戶人口等資料。今年因為主計總處業務費遭凍結四成，無法支應5月展開調查人力及各項費用，因此確定5月喊卡，後續視預算解凍情形，再決定舉辦時程或取消。

台大國發所兼任教授辛炳隆表示，人力運用調查是國內唯一每年針對家戶進行勞動薪資及就業的大型調查，從事勞動研究的人進行各種政策評估或研究，都得仰賴這項調查，目前勞動實證研究十篇中有八篇也得參考這個調查數據，如果今年不做調查，絕對是個大災難。

他說，主計總處人力運用調查是國內少數有個體勞動行為調查，雖然過去勞工收入可用勞保投保薪資或勞退推估，但相關資料只有行業，沒有職業，很多勞動個體研究要同時看行職業，缺乏資料非常不方便。另外每年非典型人數變化也是由此資料推估，如果不做，連非典就業人數也出不來。

辛炳隆同時也是勞動部基本工資審議委員會委員，他說，每年基本工資試評估，也都是採用人力運用調查進行試算，今年審議是用去年資料，但如今年不做或延後，明年審議就會缺乏參考資訊，非常慘。

基本工資 投保薪資

延伸閱讀

央行首季理監事會今登場 今年經濟成長率估將下修

預算遭砍 勞動部保全、清潔9承攬人力被迫走人

「我還沒吃到…」成大美食街李記爌肉飯 開業9天就熄燈

年終入袋！1月總薪資衝破11萬元 「這行業」領得盆滿缽盈

相關新聞

國安基金規模擴大？財長莊翠雲：須審慎研議

國安基金規模5000億元，立委關切是否有必要調高？財政部長莊翠雲今日表示，考量國安基金規模目前仍在運用範圍內，要調高規模...

電價漲6%？ 郭智輝：外傳方案不是現在研議方向

電價上漲恐難擋，外傳此次電價調漲幅度為6%，連每月用電330度以下的都要漲，經濟部長郭智輝今日表示，現在研議的並不是媒體...

匈牙利智慧城市企業團來訪 資策會深化臺匈合作

匈牙利布達佩斯工商會（BKIK）與匈牙利工商總會（MKIK）率領的10家智慧城市領域企業代表團，19日拜訪財團法人資訊工...

白話財經EP157｜川普亂流來襲 台積電、英特爾亂世中走上的生存新路

台積電日前宣布加碼投資美國千億美元，震驚全世界，若再加計前幾年已經宣布的650億美元，等於台積電未來在美國的總投資金額高達1650億美元，最新的投資項目包括「新建3座晶圓廠、2座封裝廠以及1座研發中心」。 台積電這端在積極加碼投資美國，美國本土的英特爾卻在近期宣布新執行長上任，這個新任執行長是陳立武。陳立武原本就是英特爾董事會成員，去年8月因為與前執行長基辛格轉虧為盈策略看法有衝突，而離開董事會。沒想到，今年3月重新回鍋執掌英特爾。 本集白話財經邀請聯合報資深撰述委員簡永祥，請他來談談台積電、英特爾的新布局，會對全球半導體、乃至科技產業帶來哪些影響。

預算被凍 主計總處這項調查喊卡！學者直呼「大災難」

行政部門多項調查被刪除或凍結，主計總處公告，因為受預算凍結影響，原訂5月辦理的「人力運用調查」將視預算解凍情形，延後辦理...

南港C3案盛大開幕 台壽許舒博致詞「為這事」非常抱歉

南港LaLaport在20日正式盛大開幕，中信金控（2891）董事辜仲諒、董事長顏文隆、台灣人壽董事長許舒博、台北市長蔣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。