南港C3案盛大開幕 台壽許舒博致詞「為這事」非常抱歉

南港LaLaport在20日正式盛大開幕，中信金控（2891）董事辜仲諒、董事長顏文隆、台灣人壽董事長許舒博、台北市長蔣萬安皆出席，許舒博致詞時說，台灣人壽與三井南港C3案工程期整整延宕了900天，「真的非常抱歉，讓大家等太久。」

許舒博表示，中信金融園區C3案不僅是南港新地標，更是台北市最大的購物中心，台灣人壽和母公司中信金控非常榮幸和三井不動產一起來創造歷史，今天對雙方來講都是一個非常有意義、非凡的好日子，這個開發案對台灣人壽來講，是有史以來最艱鉅的工程。

因為2019年動工、這當中經歷了兩年的疫情，還有三級警戒跟停工、通膨，缺工缺料等重大問題，不僅營建成本大增，但是一定要完工，工程期整整延長900天，真的非常抱歉，讓大家等太久。

他說，我們用了很多的心血，感謝三井不動產的社長和台壽共體時艱，一起克服了各項技術難度，然後加上台北市政府，如果剛剛蔣萬安市長講的全力配合，以及地主一起努力。

許舒博指出，中信金融園區C3案，是台北東區最具代表的開發案之一，「總投資額本來預計是200多億但是最後投資了400億」，樓地板面積達到12萬坪，以黃金綠建築打造三棟大樓，有三棟辦公大樓，這是一個複合型商場，也是最高檔的辦公大樓以及多功能中心。

他進一步表示，未來可以在這裡辦大型電競比賽，這是在台灣還未曾有，也可以辦演唱會、展覽活動，還有台北市最高的景觀空橋，台灣人壽的總部也會建立在此。目前的出租率已經來到八成，也為南港園區提供8,600個就業機會，大大帶動整個南港地區的經濟，週邊場域發展。

許舒博表示，整個中信園區跟展覽館和捷運連結在一起，可以讓大家在這更方便，這園區不僅是中國信託的企業總部，更是員工、客戶跟所有在地民眾體驗We are family的幸福園區。