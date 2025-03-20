政府強化投資要素前瞻相挺 助竹科度過百年大旱

國發會表示，為了強化投資動能，政府透過「產業投資五大要素優化政策」，針對土地、供電、供水、人才及勞工等5大產業要素全面優化，供水方面，更因前瞻經費挹注桃園至新竹備援管完工，讓竹科成功度過百年大旱，達到「一條水管救世界」的重要任務。

國發會說明，考量國內外經濟情勢快速變遷，以及新興與戰略性產業發展需要，行政院於民國110年12月7日正式核定「產業五大要素優化政策」（110至113年），打造良好投資環境，今天透過新聞稿說明政策成果。

土地要素部分，經濟部為解決北部用地缺口，工業區立體化更新措施自108年至113年新增樓地板面積（容積獎勵部分）約16.96萬平方公尺，新增投資金額562.61億元；媒合一條龍服務109年至113年，已協助成功媒合廠商計168家，面積244.15公頃；與台糖公司合作開發產業園區，嘉義中埔、水上、台南新市及北高雄園區，共釋出155.51公頃。

供水要素部分，前瞻經費挹注桃園至新竹備援管完工，使竹科度過百年大旱，達到「一條水管救世界」重要任務；自106年推動至113年底達成增加供水每日237萬噸的效益，相當於全台22%用水量。

台灣的供電穩定受到高度關注，國發會指出，面對用電成長及氣候變遷挑戰，近兩年電力系統並沒有發生大型停限電事故，供電情勢穩定。

供電要素方面，太陽光電至113年底併網量達14.22GW、離岸風電至113年累計完成374座，裝置容量達3.04GW、台電至113年累積完成340萬戶智慧電表布建。國發會表示，政府將持續兼顧穩定供電及減碳減污，並加強短期風險電網韌性應變。

優化人才和勞工要素部分，至113年外國專業人才許可已達5.3萬人，外國特定專業人才許可約1.7萬人（含就業金卡1.2萬人），合計7萬人，較106年底外國人才專法施行前的3萬人，呈現倍數成長。

另外，政府透過「移工留才久用方案」留用外國技術勞工，並持續加強本勞技術培訓，提升勞動力素質，滿足產業需求。

因應人工智慧（AI）及淨零雙軸轉型趨勢，國發會表示，政府正積極推動相關領域人才培育及勞動力整備，加強產學合作與就業媒合，以提升人才質與量，滿足產業需求。

國發會指出，因應2050淨零排放目標，已請各部會配合國家2050淨零排放路徑規劃，從5大產業要素著手，積極協助企業制定減碳策略，共同加速產業綠色轉型。