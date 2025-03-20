川普2.0影響 國泰金調查：民眾對台股樂觀指數、風險偏好指數降

國泰金控20日發布2025年3月國民經濟信心調查結果顯示，全球貿易政策不確定性升溫，股市樂觀情緒及風險偏好同步走弱：在美國總統川普主導下，全球貿易政策不確定性持續升溫，投資人交易謹慎，國際股市區間震盪偏弱，調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至-0.6，風險偏好指數亦走弱至15.2。

買賣房意願方面，買房意願續升至-48，賣房意願則下降至-17.6，呈現兩極化走勢。

國泰金調查指出，56%民眾預期2025年經濟成長率低於3%，67%民眾預期通膨高於2%。

主計總處於2025年2月26日預估，台灣2025年經濟成長率3.14%，通貨膨脹率1.94%。

國泰金調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值下降至2.77%，有56%的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值小幅上升至2.29%，有67%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。

相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

本月時事題為民眾對未來一年物價水準與通貨膨脹率預期的調查；調查結果顯示，51%的民眾預期一年以後通貨膨脹率大於2%，其中15%民眾預期將大於3%，僅32%民眾覺得一年以後通貨膨脹率介於1%至2%，而有17%的民眾則認為一年以後通膨將在1%以下。

針對民眾對未來一年物價漲跌判斷的主要因素，調查結果顯示，31%民眾認為未來一年物價漲跌主要受到民生消費品價格影響，其次有21%民眾覺得經濟景氣會造成物價變動，另有16%民眾認為水電瓦斯、健保費等公共費率的調整是未來一年物價漲跌判斷的主要因素。

此外，民眾景氣展望樂觀指數走弱，消費意願短期同步降溫。國發會最新公布的1月景氣對策信號由紅燈轉為黃紅燈，領先指標與同時指標皆上升。本月調查顯示，景氣現況樂觀指數下降至-16.4，展望樂觀指數亦走弱至-21.2，同步呈現較大幅度的下滑。大額消費意願指數下降至7.0，耐久財消費意願指數走低至-11.1，顯示民眾消費動能短期降溫。

國泰金本項調查於2025年3月1日至7日間進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬4,517份有效填答問卷。