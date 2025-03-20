快訊

地牛翻身！中午12時52分花蓮規模3.8地震 最大震度花蓮4級

掐死馬國女大生為何連無期徒刑都撤銷？ 更一審解釋減刑原因

咳嗽救星？「無糖綠＋半糖紅」偏方熱議 醫證實：有科學依據

學者：未來光電與儲能效率提升 電池船送電成本將下降

中央社／ 台北20日電

菲律賓綠電輸台成本高引發關注，台經院院長張建一今天表示，以電池船輸送綠電具技術可行性，儘管現在成本高，但從近年光電成本急速下修可知，隨著技術越來越進步，未來光電發電與儲能效率提升，電池船送電成本必然會下降。

根據經濟部近日完成的台菲電力合作評估報告，國際上尚未有符合呂宋海峽水深條件的海纜實績，短期雖可透過電池船送電，每度運輸成本高達5.5元，不過經濟部強調，電力運輸成本將隨規模經濟及市場普及化而大幅降低，境外綠電回台目標價格為每度新台幣4元，且輸台成本低於4元才會買。

張建一今天接受中央社記者訪問表示，從需求角度來看，菲律賓種的是綠電，而台灣以代工、出口為主，國際客戶要求台積電、下游供應鏈使用綠電，加上台灣法令明確規範，核電機組運轉時限到需停機，都凸顯綠電需求。

「菲律賓種電是經濟部提出的一個選項」，張建一指出，如同再生能源有風力、光電、海洋能、地熱等，發電成本不一，為提高國家電力韌性，成本非唯一考量，又逢近年國際倡議淨零碳排，考量台灣面積不大、光電設置空間有限，台菲電力合作構想是需求驅使，國際上如歐盟也都有電力流通相關法令。

針對台菲電力合作可行性，他表示，以電池船輸送具技術可行性，只是目前價格過高，但隨著技術越來越進步，成本有望下修。根據2024世界核能產業現況報告，2019年1000度光電發電成本359美元，目前成本已降到61美元；再者，未來儲存電能的電池效率也會提高，當電池體積變小，電池船成本自然隨之下降。

不過，他提醒，貨櫃船運送成本也可能因淨零要求，改用生質燃油作為燃料，推升成本，但整體來看，未來成本降至4元「有可能」，不過最終仍視當時產業發展、技術提升狀況而定。

張建一認為，菲律賓種電除了能提高台灣綠能供給韌性，台灣光電業者發展成熟，但受限國土空間限制，赴菲國布局也是一條路，就像國內半導體供應鏈到日本九州、美國亞利桑那州等，當今國際地緣政治氛圍下各國都在談互利，台菲綠電合作也期待彼此互利，台灣當然要先做出政策評估，才能和菲國進一步討論。

光電 綠電

延伸閱讀

菲政黨中國領事館前示威 要求賠償南海生態破壞損失

批能源政策鬼打牆 國民黨團轟郭智輝「下台救台電」

影／菲律賓綠電成本8元 國民黨團籲郭智輝下台救台電

漢翔水湳儲能案場 啟用

相關新聞

國安基金規模擴大？財長莊翠雲：須審慎研議

國安基金規模5000億元，立委關切是否有必要調高？財政部長莊翠雲今日表示，考量國安基金規模目前仍在運用範圍內，要調高規模...

電價漲6%？ 郭智輝：外傳方案不是現在研議方向

電價上漲恐難擋，外傳此次電價調漲幅度為6%，連每月用電330度以下的都要漲，經濟部長郭智輝今日表示，現在研議的並不是媒體...

匈牙利智慧城市企業團來訪 資策會深化臺匈合作

匈牙利布達佩斯工商會（BKIK）與匈牙利工商總會（MKIK）率領的10家智慧城市領域企業代表團，19日拜訪財團法人資訊工...

白話財經EP157｜川普亂流來襲 台積電、英特爾亂世中走上的生存新路

台積電日前宣布加碼投資美國千億美元，震驚全世界，若再加計前幾年已經宣布的650億美元，等於台積電未來在美國的總投資金額高達1650億美元，最新的投資項目包括「新建3座晶圓廠、2座封裝廠以及1座研發中心」。 台積電這端在積極加碼投資美國，美國本土的英特爾卻在近期宣布新執行長上任，這個新任執行長是陳立武。陳立武原本就是英特爾董事會成員，去年8月因為與前執行長基辛格轉虧為盈策略看法有衝突，而離開董事會。沒想到，今年3月重新回鍋執掌英特爾。 本集白話財經邀請聯合報資深撰述委員簡永祥，請他來談談台積電、英特爾的新布局，會對全球半導體、乃至科技產業帶來哪些影響。

預算被凍 主計總處這項調查喊卡！學者直呼「大災難」

行政部門多項調查被刪除或凍結，主計總處公告，因為受預算凍結影響，原訂5月辦理的「人力運用調查」將視預算解凍情形，延後辦理...

南港C3案盛大開幕 台壽許舒博致詞「為這事」非常抱歉

南港LaLaport在20日正式盛大開幕，中信金控（2891）董事辜仲諒、董事長顏文隆、台灣人壽董事長許舒博、台北市長蔣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。