學者：未來光電與儲能效率提升 電池船送電成本將下降

菲律賓綠電輸台成本高引發關注，台經院院長張建一今天表示，以電池船輸送綠電具技術可行性，儘管現在成本高，但從近年光電成本急速下修可知，隨著技術越來越進步，未來光電發電與儲能效率提升，電池船送電成本必然會下降。

根據經濟部近日完成的台菲電力合作評估報告，國際上尚未有符合呂宋海峽水深條件的海纜實績，短期雖可透過電池船送電，每度運輸成本高達5.5元，不過經濟部強調，電力運輸成本將隨規模經濟及市場普及化而大幅降低，境外綠電回台目標價格為每度新台幣4元，且輸台成本低於4元才會買。

張建一今天接受中央社記者訪問表示，從需求角度來看，菲律賓種的是綠電，而台灣以代工、出口為主，國際客戶要求台積電、下游供應鏈使用綠電，加上台灣法令明確規範，核電機組運轉時限到需停機，都凸顯綠電需求。

「菲律賓種電是經濟部提出的一個選項」，張建一指出，如同再生能源有風力、光電、海洋能、地熱等，發電成本不一，為提高國家電力韌性，成本非唯一考量，又逢近年國際倡議淨零碳排，考量台灣面積不大、光電設置空間有限，台菲電力合作構想是需求驅使，國際上如歐盟也都有電力流通相關法令。

針對台菲電力合作可行性，他表示，以電池船輸送具技術可行性，只是目前價格過高，但隨著技術越來越進步，成本有望下修。根據2024世界核能產業現況報告，2019年1000度光電發電成本359美元，目前成本已降到61美元；再者，未來儲存電能的電池效率也會提高，當電池體積變小，電池船成本自然隨之下降。

不過，他提醒，貨櫃船運送成本也可能因淨零要求，改用生質燃油作為燃料，推升成本，但整體來看，未來成本降至4元「有可能」，不過最終仍視當時產業發展、技術提升狀況而定。

張建一認為，菲律賓種電除了能提高台灣綠能供給韌性，台灣光電業者發展成熟，但受限國土空間限制，赴菲國布局也是一條路，就像國內半導體供應鏈到日本九州、美國亞利桑那州等，當今國際地緣政治氛圍下各國都在談互利，台菲綠電合作也期待彼此互利，台灣當然要先做出政策評估，才能和菲國進一步討論。