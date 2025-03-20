國安基金規模擴大？財長莊翠雲：須審慎研議

國安基金規模5000億元，立委關切是否有必要調高？財政部長莊翠雲今日表示，考量國安基金規模目前仍在運用範圍內，要調高規模涉及修訂國安基金設置及管理條例，需要審慎研議，財政部會持續關注股市變化。

立法院財委會今天邀請財長莊翠雲業務報告，立委郭國文、羅明才關切國安基金規模議題，考量國安基金在民國89年成立時，當時台股總市值8兆元，目前台股市值攀升至71兆餘元，基金規模是否有擴大的必要？

莊翠雲指出，國安基金設置及管理條例規定，國安基金可運用資金總額為5000億元，其中2000億元是以國庫持有的公民營事業股票為擔保，向金融機構借款；另外則是向郵政儲金等四大基金借款，最高額度3000億元。她說，國安基金成立後，8次護盤都未動用到四大基金借款。

莊翠雲說，目前台股市值是國安基金成立時的9倍，外資占比4成，財部會持續關注股市動態，考量國安基金規模現在還在運用範圍內，加上調高基金規模涉及條例修正，因此需要審慎研議。

國安基金過去8次進場，包括我國首次政黨輪替引發兩岸關係緊張、網際網路泡沫、319槍擊案、金融海嘯、歐債危機延燒、大陸經濟趨緩拖累全球股市、新冠疫情報發等；最近一次啟動護盤是在111年7月，期間投入金額545億元，總淨利112.96億元，報酬率逾2成，已退場出脫所有持股。