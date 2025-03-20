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積極攬才！2025僑生就業博覽會 高雄開跑參展企業80家

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

僑委會2024年首次在高雄舉辦「僑生就業博覽會」，僑委會延續去年的成功經驗，今年3月21日（周五）在新光三越高雄左營店10樓舉辦「2025年僑生就業博覽會」，參展企業從去年50家增加至80家，提供超過1,000個職缺，涵蓋半導體、電子資訊、製造、金融、住宿餐飲、批發零售等產業。知名企業如日月光半導體、群創光電（3481）、華新科技（2492）、瑞儀光電（6176）、燁聯鋼鐵（9957）、義大皇家酒店、安心食品（1259）（摩斯漢堡）、燦坤實業（2430）、漢來國際飯店等均將到場徵才。

僑委會指出，去年首次在高雄舉辦「僑生就業博覽會」，吸引南台灣僑生同學熱烈參與，企業與僑生也密切進行面談及媒合，現場的履歷健診服務也廣受歡迎，許多僑生踴躍接受求職諮詢及輔導，近四成獲得企業第二次面試機會。

僑委會指出，今年活動規劃多項求職輔導與企業交流機會，幫助僑生提升求職競爭力。活動現場將設有企業媒合面談，讓僑生能夠與企業代表直接交流，掌握職缺資訊並爭取工作機會，此外，履歷健診站將由專業顧問提供個人化的履歷修改建議，提升僑生的自我行銷能力；面試技巧講座則邀請企業HR剖析求職關鍵，協助僑生在面試中脫穎而出，另外也邀請畢業於國立成功大學心理系的馬來西亞僑生林成鍇，將於現場分享透過評點制成功留台就業的經驗，以及職場適應技巧與求職策略；而僑生職涯工作坊則透過小組討論，協助僑生訂定長遠的職涯規劃。今年特別邀請專業獵才顧問進駐，針對已畢業二至五年並計畫轉職的僑生，提供產業趨勢解析與個別職涯諮詢，幫助其在臺灣職場發展更進一步。

此外，僑委會還提及，活動現場也準備多項豐富贈品與抽獎活動。前200名使用i僑卡完成「僑生i就業」登入或註冊者，即可獲得僑生專屬登錄禮；現場完成三場企業面談或諮詢並填寫電子問卷，即可獲得限量超商100元禮券；持i僑卡報名就業博覽會者還可參加抽獎，有機會獲得Apple Watch、iPad、AirPods等好禮。

僑委會表示，「2025僑生就業博覽會」提供企業與僑生面對面交流的機會，除了實體活動，更持續推廣「僑生i就業」網頁，透過線上平台與實體活動並進，提供即時、全面的求職資訊，協助僑生順利銜接職場，發展理想職涯。

歡迎所有有志留台發展的僑生朋友踴躍參加「2025僑生就業博覽會」，本活動免費參加，除了僑生以外，也歡迎外籍生、港澳生、本國學生及有求職需求的人士參加。

僑委會 求職

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