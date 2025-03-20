電價漲6%？ 郭智輝：外傳方案不是現在研議方向

電價上漲恐難擋，外傳此次電價調漲幅度為6%，連每月用電330度以下的都要漲，經濟部長郭智輝今日表示，現在研議的並不是媒體披露的方向，對現在外傳的方案也並不清楚。但他明確表示，台灣不用漲到像南韓電價那麼高。

台電董事長曾文生昨日強調，如果合理反映電價，以南韓的價格對比，台電虧損會大幅減少，甚至去年還可獲利。郭智輝今日則表示，台灣不用漲到像南韓電價那麼高，但會細算並用最好的方法調整，當然也需要電價委員會同意。

目前台電累計虧損已經超過4200億元，撥補案也確定落空，但郭智輝仍表示，希望立院可以支持對台電的補助，此外，也會啟動全面改善計畫，從管理面來精進，讓台電更有競爭力，「可以撥補，就能提振士氣，早日脫離困境。」

民眾黨立委張啓楷表示，馬英九總統任內，電價上漲4次，調降3次，而民進黨執政後已經漲了4次電價，雖然外界有要求郭智輝下台的呼聲，但比起做多久，更重要的是留下美名不是罵名，電價就是代表歷史定位，也是人民的評價，他問「在郭智輝任內，電價會漲幾次？」

郭智輝則強調，電價不是由經濟部長決定，而是由電價審議委員會決定，「我不是水電部長，我是經濟部長，為經濟打拚。」

國民黨立委楊瓊瓔更呼籲，此次漲電價，民生小店家先不要漲，郭智輝表示，會把意見帶給電價審議委員會參考。