川普重啟關稅戰台灣如何保有競爭力？ 莊翠雲曝因應方式

美國總統川普將對中國及部分貿易夥伴大幅提高關稅，導致全球供應鏈重組，國民黨立委林德福今日在財政委員會質詢時，詢問台灣將如何應對美方可能的政策變動，確保經濟穩定與企業競爭力。對此，財政部長莊翠雲強調，政府已密切監控美國政經情勢，並盤點台灣出口美國貨品的關稅影響，持續研擬相關應對策略，確保台灣經貿利益。

莊翠雲指出，財政部與相關部會均已進行風險評估，並密切關注美方最新動向，確保能夠及時應對潛在影響，此外，政府也在強化與美國的經貿合作，包括積極推動台美租稅協定，以減少雙重課稅，提升台美企業投資意願，進一步穩固台灣在全球供應鏈中的關鍵地位。

針對台美租稅協定的進度，莊翠雲表示，該協定對於台商赴美投資與美商來台設點都至關重要，不僅能減少企業的稅務負擔，也有助於提升投資信心，深化雙邊經貿關係，美國商會與各工商團體皆高度關切該協定的推動進度，而美國國會目前也對該法案展現高度支持。

莊翠雲說，美國眾議院已於1月15日通過相關法案，待參議院審議通過後，美台雙方即可進行國際文書交換，正式啟動協定，財政部已經盤點所有與美國相關的稅務事項，將確保協定落實後，能夠為台美企業帶來最大效益。

除國際經貿議題，林德福也關注國內財政議題，特別是稅收超徵的運用方式，2023年政府以「全民共享經濟果實」為由普發現金6,000元，如今稅收超徵金額更高，卻不再發放，是否與先前政策相矛盾？

對此，莊翠雲回應，2023年的普發現金有特殊的歷史背景，當時台灣因防疫措施得當，經濟成長強勁，但部分產業仍受到疫情衝擊，因此政府透過普發現金來強化社會經濟韌性。她強調，「普發現金不宜常態化」，政府須考量國家長遠發展與施政優先順序，確保財政資源用在最關鍵的地方，例如強化國防自主、照顧民生與弱勢族群等。

莊翠雲進一步說明，超徵的稅收並非額外盈餘，而是經濟成長與市場波動導致的預期外收入，政府應謹慎規劃資金運用，而非單純透過普發現金來分配。根據財政部的規劃，這些額外收入將優先用於減少舉債、增加還債，以維持財政穩健，避免未來財政負擔增加，目前政府的債務比率已從40.6%降至25.8%，顯示財政紀律仍在嚴格控管內。

在美中競爭加劇、全球貿易環境快速變化的情況下，台灣經濟面臨諸多挑戰，財政部強調將採取審慎財政政策，以確保國家財政穩健。莊翠雲表示，面對可能的美國高關稅政策，政府將透過國際協定與政策工具降低衝擊，確保台灣企業的競爭力，同時也會確保國內財政資源的合理運用，以穩固經濟基礎、維持長期發展。

莊翠雲強調，財政部將持續密切關注國際經貿局勢的變化，並與相關部會合作，確保在全球經濟不確定性增加的情況下，台灣仍能保持經濟穩定，讓企業與民眾能夠安心因應未來可能的變化。