遭在野陣營點名失言應下台 經長郭智輝是「這樣」回應

在野陣營點名屢次失言的經濟部長郭智輝應下台，對此郭智輝20日在立法院經濟委員表示，他不會因此受影響，他有想要做事的理念，有努力的方向。他會改進，謹言慎行。

立法院經濟委員會今日邀請郭智輝進行業務報告。民進黨立委賴瑞隆質詢時，細數郭智輝失言名句。對此郭智輝說，這都是作者「斷章取義」、「偏頗」；他並說，事實就是事實，當下很多人不會認同，但時間久了，一定就會認同。

賴瑞隆質詢一開始表示，在野黨點名郭智輝下台，你有受影響？郭智輝回答，他有想做事的理念，目前沒有受影響。他說，每人有他的看法，他持續與經濟部同仁努力做事。

賴瑞隆也細數郭智輝過去對美國總統川普、英特爾「蒙古症」等等失言的例子，他建議郭智輝要「多做少說」。企業家可以倡所欲言，但政務官一言一行就會被高度檢視。不過，郭智輝說，這都是作者「斷章取義」、「偏頗」；他並說，事實就是事實，當下很多人不會認同，但時間久了，一定就會認同。

賴瑞隆再次提醒郭智輝要「謹言小心」。郭智輝回答，他會「謹言慎行」，「我認知不清，我會改進」。