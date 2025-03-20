快訊

南港LaLaport今天開幕！ 哈利波特入店搶先預約 樓層規劃、人氣品牌、開幕美食優惠一次看

港澳台居民來往大陸 即日起提供簽發臨時台胞證、「雙證關聯」核驗服務

社群禁令／兒少性剝削案3年飆2倍 演算法有如精準餵毒

勞工有「隱藏版退休金」！無年齡上限多領6.6萬 資格條件曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
有些勞工已經領到舊制退休金、勞保老年給付，從來沒想過自己還有第三筆退休金。圖／聯合報系資料照片
有些勞工已經領到舊制退休金、勞保老年給付，從來沒想過自己還有第三筆退休金。圖／聯合報系資料照片

隨著國人壽命的延長，老年人口逐漸增加，許多勞工在達到退休年齡後，可以領取「勞保老年給付」與「勞工退休金」。然而，有一項不太為人所知的「隱藏版退休金」，許多人可能未曾留意，這使得他們每年少領約6.6萬元。

目前，勞保制度中勞工的退休金包括「勞保老年給付」和「勞工退休金」兩項。然而，許多退休勞工會因為生活需求或個人原因選擇重新進入職場工作，這樣一來，還能額外領取一筆「續提退休金」。

勞保局指出，當勞工年滿60歲後，若已請領勞保老年給付與勞工退休金，且選擇繼續工作，雇主必須按規定每月為勞工提撥6%的退休金至其個人退休金專戶，並重新計算其工作年資。此外，勞工還可以申請「續提退休金」，而這項申請並無年齡上限。

這筆退休金是指退休後又重返職場，適用於勞退新制，只要有受雇事實，老闆都要按月提撥新制退休金，勞工一年可以請領一次，並且沒有年資提撥上限規定，即使只有一名員工的微型企業，雇主依法都要提撥退休金到勞工個人退休帳戶，且工作一天就要提撥一天。

勞工可以申請「續提退休金」，而這項申請並無年齡上限。 路透
勞工可以申請「續提退休金」，而這項申請並無年齡上限。 路透

勞保局提醒，勞工在領取勞保老年給付與勞工退休金後，須等候至少一年，才可申請領取「續提退休金」。此外，勞工若選擇遺屬請領勞工退休金，則有10年的領取期限。根據勞保局的統計，2023年，平均每位勞工每年可領取約6萬6218元的「續提退休金」，最高領取年齡已超過90歲，顯示不少高齡勞工仍然在勞動市場中活躍，並受惠於此政策。

年滿60歲之勞工申請退休金前，可先至勞保局e化服務系統試算個人專戶核發金額，或至勞保局各地辦事處以臨櫃方式查詢及試算核發金額。另外有三管道能查詢勞退收益金，分別是勞保局e化服務系統線上查詢、使用勞動保障卡或郵政金融卡查詢、到勞保局各地辦事處臨櫃查詢。

退休金

延伸閱讀

退休金不足靠投資彌補缺口？「這步太危險」專家籲持續一件事更實際

退休每月4萬現金流其實夠用！存股方程式：但考慮通膨因素建議繼續投資

72歲妻親自照護78歲腦梗夫「從不後悔」終解脫靠三萬退休金過幸福生活

勞工3大保險差在哪？她憂領失業給付「勞保年資」歸零 一表看懂保障範圍

相關新聞

電價將調漲！經長郭智輝鬆口：不會像韓電漲那樣多

經濟部將在月底召開電價費率審議會，決定4月新電價。對於電價是否調漲，經濟部長郭智輝20日在立法院經濟委員會鬆口表示，國內...

頻失言惹議 郭智輝：很多都是斷章取義、偏頗

經濟部長郭智輝上任以來失言頻頻，爭議不斷，也有在野黨立委要求下台。郭智輝今日表示，擔任公職有自己的理念，每個人都有自己的...

國安基金規模擴大？財長莊翠雲：須審慎研議

國安基金規模5000億元，立委關切是否有必要調高？財政部長莊翠雲今日表示，考量國安基金規模目前仍在運用範圍內，要調高規模...

勞工有「隱藏版退休金」！無年齡上限多領6.6萬 資格條件曝光

隨著國人壽命的延長，老年人口逐漸增加，許多勞工在達到退休年齡後，可以領取「勞保老年給付」與「勞工退休金」。然而，有一項不太為人所知的「隱藏版退休金」，許多人可能未曾留意，這使得他們每年少領約6.6萬元。

電價漲6%？ 郭智輝：外傳方案不是現在研議方向

電價上漲恐難擋，外傳此次電價調漲幅度為6%，連每月用電330度以下的都要漲，經濟部長郭智輝今日表示，現在研議的並不是媒體...

川普重啟關稅戰台灣如何保有競爭力？ 莊翠雲曝因應方式

美國總統川普將對中國及部分貿易夥伴大幅提高關稅，導致全球供應鏈重組，國民黨立委林德福今日在財政委員會質詢時，詢問台灣將如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。