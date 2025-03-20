勞工有「隱藏版退休金」！無年齡上限多領6.6萬 資格條件曝光

隨著國人壽命的延長，老年人口逐漸增加，許多勞工在達到退休年齡後，可以領取「勞保老年給付」與「勞工退休金」。然而，有一項不太為人所知的「隱藏版退休金」，許多人可能未曾留意，這使得他們每年少領約6.6萬元。

目前，勞保制度中勞工的退休金包括「勞保老年給付」和「勞工退休金」兩項。然而，許多退休勞工會因為生活需求或個人原因選擇重新進入職場工作，這樣一來，還能額外領取一筆「續提退休金」。

勞保局指出，當勞工年滿60歲後，若已請領勞保老年給付與勞工退休金，且選擇繼續工作，雇主必須按規定每月為勞工提撥6%的退休金至其個人退休金專戶，並重新計算其工作年資。此外，勞工還可以申請「續提退休金」，而這項申請並無年齡上限。

這筆退休金是指退休後又重返職場，適用於勞退新制，只要有受雇事實，老闆都要按月提撥新制退休金，勞工一年可以請領一次，並且沒有年資提撥上限規定，即使只有一名員工的微型企業，雇主依法都要提撥退休金到勞工個人退休帳戶，且工作一天就要提撥一天。

勞工可以申請「續提退休金」，而這項申請並無年齡上限。 路透

勞保局提醒，勞工在領取勞保老年給付與勞工退休金後，須等候至少一年，才可申請領取「續提退休金」。此外，勞工若選擇遺屬請領勞工退休金，則有10年的領取期限。根據勞保局的統計，2023年，平均每位勞工每年可領取約6萬6218元的「續提退休金」，最高領取年齡已超過90歲，顯示不少高齡勞工仍然在勞動市場中活躍，並受惠於此政策。

年滿60歲之勞工申請退休金前，可先至勞保局e化服務系統試算個人專戶核發金額，或至勞保局各地辦事處以臨櫃方式查詢及試算核發金額。另外有三管道能查詢勞退收益金，分別是勞保局e化服務系統線上查詢、使用勞動保障卡或郵政金融卡查詢、到勞保局各地辦事處臨櫃查詢。