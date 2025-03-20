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國安基金5000億銀彈夠不夠？ 財長：評估調高
立委郭國文今早於財委會質詢，國安基金條例上路以來，台股市值從8兆成長到70兆元，國安基金規模卻仍停留在5,000億元是否足夠，對此，財政部長莊翠雲表示，會評估調高，涉及需要修正國安基金條例。
此外，立委賴士葆質詢，泛公股行庫今年1-3月加薪仍未發放，對此，兆豐金（2886）董事長董瑞斌表示，由於財政部是大股東，大股東未加薪，身為子公司還是要尊重，只是會晚一點發。
財委會邀請財政部莊部長翠雲率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理列席業務報告，並備質詢。賴士葆質疑財政部配合大罷免延遲軍公教加薪，連帶公股行庫年度加薪績及效獎金均未發，董瑞斌表示，由於財政部在行庫董事會是過半多數，在公司治理上要尊重大股東，只是晚一點發，公務人員正式加薪後會回溯發放。
至於績效獎金，董瑞斌說，5月會發放，兆豐金全部獎金加起來約9個月。賴士葆詢問在場其他七家行庫董事長，全數皆舉手表示全部都比兆豐少，多數少兩個月，彰銀（2801）少三個月。
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