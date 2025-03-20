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電價將調漲！經長郭智輝鬆口：不會像韓電漲那樣多
經濟部將在月底召開電價費率審議會，決定4月新電價。對於電價是否調漲，經濟部長郭智輝20日在立法院經濟委員會鬆口表示，國內電價調漲，不會像韓電那樣多，經濟部會在電價調漲與控制物價間想辦法，提出最合適的方式。
立法院經濟委員會今日邀請郭智輝進行業務報告。民進黨立委邱議瑩質詢表示，因為總預算沒過，台電沒有獲得撥補影響非常大，從企業經者來看，累虧這麼大的公司要怎麼活？財務要怎麼改進？
郭智輝表示，要從各方面來看，要先找出負債原因，對症下藥。台電是電價「凍漲」造成的。
邱議瑩表示，過去民生電價只漲1,000度以上，以下都凍漲，致台電虧損愈來愈多，她認為，「調漲電價勢在必行」，調幅再詳細討論。郭智輝則回答：「完全同意」。
邱議瑩表示，現在經濟部要去研議，在電價調漲之後所帶來負面衝擊，例如節電補助因為預算被凍結，在野要經濟部考慮重啟核電，台電董事長曾文生昨日也說，如果能以韓電電價，2024年台電可以有盈餘，她點名郭智輝表達看法。
郭智輝表示，「我們應該不用漲那麼高」，行政院長卓榮泰也有指示，希望物價年增率不要超過2%，「我們會想辦法細算」，提出最合適的方式。
在民眾黨立委張啟楷、民進黨立委賴瑞隆今日質詢時表示，希望電價凍漲。對此郭智輝表示，會將委員訊息提供給電價審議委員會參考。
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