頻失言惹議 郭智輝：很多都是斷章取義、偏頗

經濟部長郭智輝上任以來失言頻頻，爭議不斷，也有在野黨立委要求下台。郭智輝今日表示，擔任公職有自己的理念，每個人都有自己的看法，但他在努力地做，也與經濟部同仁一起努力，不會受到影響。

經濟部今至立院經濟委員會進行業務報告，民進黨立委賴瑞隆質詢時問及郭智輝的去留問題。郭智輝表示，自己並未受到外界的下台呼聲影響，「委員你已經支持我。」

但賴瑞隆也表示，郭智輝來自於業界，「建議部長多做少說，也許有些事情實際上是這樣，但是有些話不適合部長說。」

郭智輝也強調，很多媒體報導他的失言其實都是斷章取義，有一些偏頗，希望事實就是事實，「有些人不見得支持我，但時間久了一定支持我。」