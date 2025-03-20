泛公股銀擬斥近百億承接101股權 賈永婕：樂觀其成
財政部轄下6大泛公股金融機構擬合計斥新台幣逾94.55億元，承接台灣伊藤忠、西松台灣釋出的台北101股權。台北101董事長賈永婕今天表示，樂觀其成，感謝公股對於她的信任，承接日方19.9%股權。
財政部長莊翠雲今天率所屬機關首長以及國營事業董事長、總經理（含各轉投資事業機構公股代表的董、監事），列席立法院財委會進行業務報告並備質詢。
針對泛公股金融機構擬承接台灣伊藤忠等101持股，今天列席備詢的賈永婕在會前受訪時作出上述回應。
兆豐銀行、第一銀行、合庫銀行、華南金控、彰化銀行、台灣企銀等6大泛公股金融機構，近日公告參與認購台北金融大樓（股）公司股權投資案，擬以每股新台幣38.7元價格，合計斥資94億5533萬8800元，承接台灣伊藤忠、西松台灣的釋股，預期將進一步擴大泛公股陣營的持股比例至約7成。
6大泛公股金融機構參與認購台北101股權一案，尚須取得金管會核准，以及交易相對人董事會通過後執行。
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