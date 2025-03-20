泛公股銀擬斥近百億承接101股權 賈永婕：樂觀其成

隨著國人壽命的延長，老年人口逐漸增加，許多勞工在達到退休年齡後，可以領取「勞保老年給付」與「勞工退休金」。然而，有一項不太為人所知的「隱藏版退休金」，許多人可能未曾留意，這使得他們每年少領約6.6萬元。

2025-03-20 11:39