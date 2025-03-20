電價下周審／棄核致虧損？台電董座：過度誇張

電價審議委員會預計下周開會，由於撥補台電案已遭否決，電價上漲恐成定局。外界質疑去年以來燃料價格已下跌，電價為何仍有上漲壓力？台電董事長曾文生昨天表示，原因在於之前電價沒有跟著燃料價格上漲，而國民黨以不用核電為由封殺台電撥補，更不公道。

不過，曾文生坦言，調整民生電價對物價有直接衝擊，將由電價審議會整體評估。對於電價恐上漲，國民黨立院黨團昨抨擊經濟部長郭智輝對進口綠電政策說不清楚、反反覆覆，根本如鬼打牆，應延役核三廠解決缺電問題，若做不到就應該趕快下台，才能真正救台電。

曾文生昨偕台電高階主管與媒體座談。曾文生指出，南韓電廠也是國營，國內電價目前為止仍低於南韓，南韓自二○二二年以來都在調漲電價，仍有數千億元的累計虧損，「台電的虧損是電價沒有做合理的反映」。

曾文生說，燃料價格自疫情以來上漲六成，但電價僅上漲四成，去年開始回檔僅是相對於最高點，不是相對於俄烏戰爭之前。

外界質疑政府棄用發電成本較低的核電是虧損主因，曾文生說，二○二二年核二廠停役後，以實收電價扣除管銷成本計算，對電價影響約每度○點一一至○點一二元，核電對於營收影響在二○二二年僅少了五十億元，二○二三年少了一四三億元，二○二四年下半年核三廠一號機停役，全年少了二七三億元。

曾文生說，以核電來批評台電財務狀況，過度誇張影響。他表示，核二廠無法運轉，是一直拿不到乾貯執照，沒空間可填燃料棒，在野黨的批評對台電一點都不公平，時任新北市長朱立倫不發乾貯執照，結果，「下令封殺台電撥補，理由是核電不運轉，這有公道嗎？」