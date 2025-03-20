OIU免稅優惠延長十年 推動亞資中心添助力

行政院會今（20）日將通過金管會兩大優先法案，首先是《國際金融業務條例》，國際保險業務分公司（OIU）免稅優惠擬延長十年至2035年；其次是《證券投資人及期貨交易人保護法》，完備解任訴訟法規制度。

金管會日前已將這兩大修法列入優先法案。根據行政院昨日提供的院會議程，今日院會將拍板國際金融業務條例、投保法兩大修法。

據金管會預告草案，國際金融業務條例主要是延長OIU租稅優惠。金管會表示，OIU經營國際保險業務所得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及所得稅，自條文生效日起往後算十年，免稅優惠已於今年2月屆期。

金管會兩大優先法案 圖／經濟日報提供

因此金管會日前預告修法，OIU免稅優惠擬再延長至2035年2月6日。由於此為推動亞洲資產管理中心重要一環，金管會縮短預告期為14天，今日送進行政院會討論，希望能在本會期三讀通過。

另外，投保法修法主要是完備代表訴訟、解任訴訟之法規制度，促進公司治理等。金管會預告草案規定，此次擴大增列四種情況，投保中心仍可提代表或解任訴訟，包括公司董監從事財報或公開說明書不實等證券詐欺、掏空公司等非常規交易、侵占及背信，即使該董監已轉任其他公司，投保中心仍可提解任訴訟。

此外考量近年商業法院訴訟案件激增，金管會放寬投保中心執行業務的支出及費用限制。

金管會本會期列出多項優惠法案，除了OIU租稅優惠延長十年、投保法修法外，行政院會日前也通過保險法修法，明定豁免強制執行的保險契約類型，提升國內消費者投保權益，未來修法通過後，將明定若解約金未達三個月每月「最低生活費」1.2倍，不得作為扣押或強制執行標的。

另外，還包含國際證券業務分公司（OSU）稅負優惠擬再延長十年，以及基金型REITs力拚完成三讀等。