央行首季理監事會今登場 今年經濟成長率估將下修

中央銀行今年首季理監事會今（20）日登場，市場預估，央行對今年經濟成長率的預估值可能略為下修，通膨預估值則會進一步上調。

央行總裁楊金龍去年第4季時表示，預期全球貿易量穩健成長，且新興科技應用需求強勁，將續帶動台灣出口及民間投資成長；加上最低工資與軍公教薪資調升、民間消費續增，預測今年經濟成長率為3.13%；不過未來美國新政府經貿政策變動，將是影響國內經濟成長的重要變數。

不過，主計總處在今年2月底宣布，去年經濟成長強勁墊高基期、立法院刪減預算削弱部分成長動能，下修今年經濟成長率至3.14%，較預測數減少0.15個百分點。金融圈認為，央行今天在理監事會議上可能同步下修今年經濟成長預估值。

通膨方面，央行去年第4季時預估，雖最低工資及軍公教薪資將調高，碳費亦將開徵，但國際機構預期國際油價趨跌，加上國內服務類價格漲幅可望維持緩降走勢， 央行預測今年國內CPI及核心CPI年增率分別續降為1.89%、1.79%。