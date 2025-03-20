央行首季理監事會今登場 今年經濟成長率估將下修

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

中央銀行今年首季理監事會今（20）日登場，市場預估，央行對今年經濟成長率的預估值可能略為下修，通膨預估值則會進一步上調。

央行總裁楊金龍去年第4季時表示，預期全球貿易量穩健成長，且新興科技應用需求強勁，將續帶動台灣出口及民間投資成長；加上最低工資與軍公教薪資調升、民間消費續增，預測今年經濟成長率為3.13%；不過未來美國新政府經貿政策變動，將是影響國內經濟成長的重要變數。

不過，主計總處在今年2月底宣布，去年經濟成長強勁墊高基期、立法院刪減預算削弱部分成長動能，下修今年經濟成長率至3.14%，較預測數減少0.15個百分點。金融圈認為，央行今天在理監事會議上可能同步下修今年經濟成長預估值。

通膨方面，央行去年第4季時預估，雖最低工資及軍公教薪資將調高，碳費亦將開徵，但國際機構預期國際油價趨跌，加上國內服務類價格漲幅可望維持緩降走勢， 央行預測今年國內CPI及核心CPI年增率分別續降為1.89%、1.79%。

央行 經濟成長率

延伸閱讀

出口、投資、消費額拚創高 國發會看好今年 GDP 成長3%

退休每月4萬現金流其實夠用！存股方程式：但考慮通膨因素建議繼續投資

渣打銀行上調對台經濟成長預測 不過仍有2大潛在風險

TWQR進軍日韓 央行允諾下一步努力前進新南向

相關新聞

童子賢：讓核電幫忙 年省N千億元

立院教育及文化委員會昨舉行「核子反應器設施管制法」修法公聽會，朝野立委各執一詞，擁核派和反核派的專家學者也不斷交鋒。身兼...

台電盼電價合理化喊漲6% 訴求調整民生用電價格

經濟部月底將召開電價審議會。台電董事長曾文生昨（19）日表示，盼電價結構合理化，尤其民生電價不僅遠低於南韓，住宅330度...

OIU免稅優惠延長十年 推動亞資中心添助力

行政院會今（20）日將通過金管會兩大優先法案，首先是《國際金融業務條例》，國際保險業務分公司（OIU）免稅優惠擬延長十年...

電價下周審／棄核致虧損？台電董座：過度誇張

電價審議委員會預計下周開會，由於撥補台電案已遭否決，電價上漲恐成定局。外界質疑去年以來燃料價格已下跌，電價為何仍有上漲壓力？台電董事長曾文生昨天表示，原因在於之前電價沒有跟著燃料價格上漲，而國民黨以不用核電為由封殺台電撥補，更不公道。

新增七天國定假日 勞長：有討論空間

台灣2024年總工時為2,030小時，在野陣營擬增加國定假日。勞動部長洪申翰昨（19）日表示，台灣工時確實有檢討空間，雖...

央行首季理監事會今登場 今年經濟成長率估將下修

中央銀行今年首季理監事會今（20）日登場，市場預估，央行對今年經濟成長率的預估值可能略為下修，通膨預估值則會進一步上調。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。